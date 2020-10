Inizia la stagione della frutta arancione, quella piena di vitamina C, quindi arance e mandarini. Una vera passione invernale! Ma soprattutto fanno molto bene alla nostra salute. Ma cosa succede se metti un mandarino sul termosifone? Lo scopriamo subito e il trucco della nonna vi farà sbarrare gli occhi.

La sera, dopo cena, siamo soliti mangiare della frutta, anche se si consiglia di mangiarla dopo un po’, anziché appena terminato il pasto. Quindi avete finito di mangiare e dopo un po’ vi mangiate un frutto, il mandarino. La cosa importante da fare è non buttare le bucce di questo piccolo e delizioso frutto. Metti un mandarino sul termosifone e scopri cosa succede alla tua casa.

Dato che ora in alcune regioni è possibile accendere i termosifoni, è arrivato il momento del mandarino sul calorifero. Se siete curiosi di sapere quando anche voi potrete accendere i vostri cliccate su questo articolo, dove abbiamo spiegato regione per regione quando è possibile l’accensione dei termosifoni.

Cosa succede alla tua casa se metti un mandarino sul termosifone?

Metti un mandarino sul termosifone e scopri cosa succede alla tua casa. Come sapete il termosifone emana calore. Come ci insegna la fisica, le forze di calore tendono a salire mentre quelle fredde tendono a scendere, creando poi una rotazione, e altre cose che al momento però non ci serve sapere per un semplice mandarino. Quello che però è importante sapere, è che se metti una mandarino sul termosifone questo emanerà un odore delizioso per tutta casa.

Così potrete dire addio a candele profumate che non sono del tutto naturali, oppure a prodotti spray per l’ambiente. Ora invece potrete abbracciare il fai da te naturale che è anche un riciclo. Perché mangiate il mandarino, ma usate la buccia per profumare l’aria della vostra casa. Geniale no? Be’ prova anche tu a profumare la tua casa con il mandarino.