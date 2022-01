Nuovo anno, nuove liste. Le liste ormai si fanno quasi per qualsiasi cosa, partendo dalle città migliori da visitare fino ad arrivare ai manager, ai ristoranti o tanto altro. Durante il periodo natalizio, viaggiare è stato un pochino complesso per colpa del gran numero di casi Covid 19 in Italia. Ma con l’avanzare delle terze dosi e l’obbligo vaccinale per gli over 50, la situazione potrebbe stabilizzarsi e tornare a viaggiare potrebbe essere più facile. E questa città italiana è nella lista delle migliori da visitare nel 2022 per la CNN Travel.

Avevamo già visto un’altra lista, redatta da una nota casa editrice australiana, che metteva nelle città migliori da visitare Firenze. Si parla tanto ultimamente di “Rinascimento italiano” e quale città migliore per descrivere questa rinascita dell’Italia? Se da una parte la redazione australiana ha inserito Firenze nelle città da visitare nel 2022, dall’altra parte del Mondo un’altra redazione ha scelto un’altra città. Stiamo infatti parlando della CNN, storico media americano fondato nel 1980. Come ogni media tratta vari argomenti, avendo diverse rubriche, e una di queste è proprio la CNN Travel.

Questa città italiana è nella lista delle migliori da visitare nel 2022 per la CNN Travel

La CNN ha scelto Napoli. Infatti, nella sua lista delle migliori città da visitare nel 2022 l’unica italiana è proprio il capoluogo campano. Città molto amata, ma anche spesso tanto discussa. Una città che brilla, una città rumorosa, viva, antica, divertente e che ama.

Ovviamente nella lista non è inserita solo la città di Napoli, ma anche la spettacolare costiera che ogni anno attira milioni di turisti. E noi non possiamo che essere d’accordo, vista la straordinaria bellezza della costiera e delle isole.

Regione che sta esplodendo veramente. Questo grazie anche all’interesse storico e culturale che si sta dando al luogo. Ad esempio il sito archeologico di Pompei, in questo ultimo periodo, ha portato alla luce del sole interessantissimi ritrovamenti.

Ma non solo storia, bellezza e cibo, ma anche cinema. Il grande successo di Napoli arriva anche grazie al film È stata la mano di Dio di Sorrentino, pellicola candidata ai Golden Globe e presente nella shortlist degli Oscar. Il magnifico sfondo del film è proprio Napoli e la sua imperfetta bellezza.

Infine non possiamo non citare il fatto che Procida, isola che dista un’ora di traghetto da Napoli, è stata scelta come Capitale della cultura 2022.

