Le patate sono uno dei comfort food per eccellenza che troviamo praticamente in ogni parte del Mondo e che riattiva il sorriso in un lampo.

Quando non sappiamo che mangiare questi piccoli tuberi salvano spesso i nostri spuntini, pranzi e cene.

Quando non sappiamo cucinare, invece, le patate ci fanno sembrare dei grandi chef, perché in qualsiasi modo le facciamo risultano sempre buonissime.

In più, piacciono praticamente a chiunque, piccini compresi e si abbinano a tutti i cibi incluso il pesce.

Il top solitamente è tagliarle a bastoncini e friggerle, però, anche a tocchetti in padella o al forno non deludono mai.

Tuttavia, potrebbe essere giunta l’ora di sperimentare qualcosa di diverso con i nostri tuberi del cuore e questo articolo potrebbe essere l’assist che ci serve per fare goal in cucina.

Non saranno le patate di sempre, ecco come cucinarle in 30 minuti per un contorno golosissimo senza frittura e padella

Le patate che vedremo oggi sono letteralmente all’ultimo grido perché s’ispirano ad un trend di TikTok che ha fatto fortuna in cucina.

La preparazione è molto semplice ma innovativa, perché è un ibrido tra due tipologie di cottura.

Da una parte abbiamo la bollitura che le rende cremose e morbide all’interno e dall’altra parte quella in forno, per assicurarci una croccantezza extra.

Anche la forma sarà diversa rispetto a quella classica a cui siamo abituati.

Niente mezzelune, cubetti, bastoncini o rondelle ma delle piccole schiacciatine irregolari super ghiotte.

Ingredienti

patate tonde di piccole dimensioni, meglio se novelle;

sale;

pepe;

origano;

timo;

olio extravergine d’oliva;

scamorza affumicata oppure mozzarella.

Procedimento

Come prima cosa dobbiamo lavare per bene ogni patatina, perché l’andremo ad utilizzare con tutta la buccia.

Per questo motivo sarebbe meglio la tipologia delle novelle, che hanno una buccia sottilissima.

A questo punto mettiamo sul fuoco una pentola con acqua abbondantemente salata e appena raggiunto il bollore uniamo le patate.

Facciamo cuocere per 10 minuti a fiamma viva, scoliamo e facciamo raffreddare.

Dopo, appoggiandoci su un tagliere e utilizzando il fondo di un bicchiere, andiamo a schiacciare delicatamente ogni patata, cercando di non assottigliarle troppo.

Man mano che completiamo quest’operazione le spostiamo sopra una leccarda foderata da carta forno.

Poi condiamo ogni patata con pepe, origano, timo e qualche giro d’olio e inforniamo a 190 gradi per 15 minuti.

Trascorso questo periodo di tempo togliamo la teglia dal forno e adagiamo una fettina di formaggio su ogni patata.

Infine, ripassiamo tutto al grill per gli ultimi 5 minuti, in modo da far sciogliere il formaggio e creare un’invitante crosticina.

Probabilmente, allora, la promessa è stata mantenuta.

