Ritornare alla routine non è mai semplice. Dopo le vacanze, il rientro a casa e il lavoro possono davvero creare momenti di grande stress. Sia il corpo che la mente sembrano essere fermi in una dimensione diversa. E se la mente fatica a ritornare concentrata, il corpo appare poco tonico e pronto a fare attività. Durante le ferie ci si lascia andare e si mette in pausa anche l’allenamento fisico. Per questo motivo servono dei consigli su come riprendere l’allenamento dopo l’estate per dimagrire e tornare in forma velocemente.

Per prima cosa bisogna cercare dentro di sé la giusta motivazione. Pelle flaccida, muscoli molli e fiatone sono sempre una buona ragione per rimettersi in pista. Per chi ha solo allentato con l’attività fisica sarà sicuramente più facile ritrovare l’energia. Ma anche chi ha smesso per lungo tempo di allenarsi potrà ottenere velocemente buoni risultati. Il primo consiglio importante è non cercare di mettersi alla prova. Dopo un tempo lungo di pausa, fare un allenamento impegnativo è un rischio. Ci si può davvero fare male.

Come riprendere l’allenamento dopo l’estate per dimagrire e tornare in forma velocemente

Per ricominciare bisogna stabilire un allenamento che gradualmente riabitui il corpo. La fase iniziale fondamentale è quella dello stretching. Eseguiamo quindi alcuni esercizi di riscaldamento per gambe e braccia con circonduzioni e distensioni. È importante effettuare i movimenti in modo lento e controllato per evitare sovraccarichi e strappi muscolari.

Sia che il nostro obiettivo sia dimagrire oppure tonificare, l’allenamento migliore è quello che dura meno di un’ora e ha un’intensità costante. Quindi non cerchiamo di strafare con allenamenti estenuanti o corse chilometriche. Ogni sessione dovrà attivare tutta la muscolatura, sebbene ci si possa focalizzare anche solo su una o più parti del corpo. Via a squat, addominali in movimento o alzati, salti, piccole sessioni di salto alla corda, stacchi etc. Non esageriamo con le sessioni settimanali, almeno per cominciare fermiamoci a 2/3 allenamenti di media intensità. Col passare delle settimane si potrà aumentare intensità e frequenza. Ricordiamoci anche che lunghe camminate a passo sostenuto aiutano il corpo a scaricare la fatica e restando in forma.

Per ottenere buoni risultati e aiutare il corpo è fondamentale curare l’alimentazione. Eliminiamo grassi saturi e carboidrati non necessari. Introduciamo invece molte verdure, grassi buoni contenuti nell’avocado, nella frutta secca e nell’olio di oliva. In più esistono tutta una serie di alimenti specifici da assumere dopo l’allenamento.