Quello che non tutti sanno di Pamela Prati la showgirl che adesso ha 63 anni

Oggi ha 63 anni e realmente non li dimostra. La sua età infatti è una sorpresa perché dall’aspetto fisico le daremmo cinquant’anni e non uno di più. Pamela Prati nasce in Sardegna e sin da piccola deve fare i conti con l’assenza del papà. Un uomo spagnolo, bello e prestante che pare abbia avuto molte donne, diversi figli e nessuna intenzione di tirar su famiglia. Così va via e Pamela, il cui vero nome è Paola Pamela Pireddu, cresce in un collegio gestito da suore. Alla maggiore età approda a Roma dove raggiunge la sorella. Qui, inizia a lavorare come commessa e poi come modella. Posa per alcune riviste di prestigio e lo fa anche senza veli.

Il periodo di successi in tv

Segue un periodo di grande successo professionale grazie all’ingresso nel piccolo schermo. Alla fine degli anni Ottanta inizia a lavorare con Pierfrancesco Pingitore che la sceglie come showgirl del Bagaglino. Sono gli anni della sua partecipazione attiva a «Biberon», «Crème Caramel». Poi ancora «Scherzi a parte», «La sai l’ultima?», «Re per una notte». Ma quello che non tutti sanno di Pamela Prati riguarda gli anni a seguire. Infatti, dopo i successi televisivi per un po’ di anni è fuori dai vari cast e pare accumuli debiti per oltre 300mila euro.

Un fatto spiacevole e un problema difficile da risolvere cui, forse, si lega anche lo scandalo di Mark Caltagirone. Pamela, ha diverse relazioni. Tra gli altri circolano i nomi di Richard Gere, il cantante croato Sandy Marton, Franco Causio (Dirigente sportivo) e ancora l’attore indiano Kabir Badi. Attualmente sarebbe single e le ultime in merito riferiscono di un amico speciale. Nulla di più.

Quello che non tutti sanno di Pamela Prati la showgirl che oggi ha 63 anni

C’è però la storia (presunta) con Mark Caltagirone. Una soap a puntante che sarebbe servita a racimolare un po’ di soldini. Dapprima il fidanzamento, poi il possibile matrimonio e poi ancora la scoperta del grande bluff. Una situazione che pare far soffrire molto Pamela al punto da versare lacrime davanti le telecamere. Sembra tale uomo non sia mai esistito e a confermarlo sarebbe la stessa soubrette che aggiungerebbe anche di essere vittima delle sue due manager. Insomma un romanzo, finto, che non ha un lieto fine.

Altra chance per la bella Pamela è l’ingresso nella casa del GFV 7. Un’occasione da giocarsi bene e che se dovesse procedere potrebbe servire da ristoro alla situazione debitoria che non si sa bene se sia stata sanata o ancora no. O ancora peggio se è ancora più alta.

Lettura consigliata

Alfonso Signorini, il nuovo compagno e il ricordo vivo della sua malattia