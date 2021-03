In un articolo precedente è già stato affrontato l’argomento su come evitare di avere le mani sudate. In questi momenti poco piacevoli ed imbarazzanti bisogna comprendere qual è il fattore scatenante di un eccessiva sudorazione. Ciò può dipendere da un forte imbarazzo o da un’ansia passeggera oppure dettata da carenza alimentari. Noi di ProiezionidiBorsa forniremo quattro semplici rimedi da applicare per non avere più le mani sudate.

Yoga e Sport

Come abbiamo già detto, può succedere che in certe situazioni abbiamo le mani sudate perché stiamo provando ansia o imbarazzo.

In questi casi un consiglio utile è quello di provare a scaricare lo stress e la tensione praticando yoga oppure sport.

Ricordiamoci che la sudorazione è controllata dal sistema nervosa e dunque non stupiamoci se la nostra sudorazione cambia in momenti di tranquillità. Per questo motivo è consigliato di ricorre allo yoga o allo sport che praticandolo costantemente favorirà il benessere del corpo e della nostra mente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Te nero

In alcuni casi la sudorazione risulta abbondante non solo alle mani ma anche in tutto il corpo, in questo caso consigliamo il te nero.

Esso possiede delle proprietà astringenti ed antibatteriche che controllano l’attività delle ghiandole sudoripare.

Inoltre, grazie ai suoi composti antiossidanti e rinfrescanti agiscono perfettamente sulla sudorazione delle mani e non solo.

Il consiglio è quello di consumarlo come bevanda oppure di utilizzare due filtri con acqua calda da strofinare direttamente sulle mani.

Acqua di rose

L’acqua di rose utilizzato come tonico per il viso da quasi tutte le donne, si propone anche come soluzione per la sudorazione delle mani. Anche questa gode di proprietà astringenti e grazie a queste controllano la produzione di sudore.

Il consiglio è quello di versarne un po’ sui palmi delle nostre mani e di strofinarle tra loro, se applicato con costanza noteremo i risultati.

Borotalco

Questo è l’ultimo dei quattro semplici rimedi da applicare per non avere più le mani sudate, il cosiddetto rimedio della nonna: il borotalco. In pochi ormai ci pensano ma grazie all’utilizzo di un leggero strato sulle mani o su tutto il corpo sarà possibile, evitare l’imbarazzo da sudorazione. Ricordiamo che il borotalco è in grado di assorbire tutto il sudore in eccesso e di lasciare un senso di morbidezza e freschezza. Seguendo i consigli di ProiezionidiBorsa anche il problema della sudorazione delle mani o del corpo può essere risolto.