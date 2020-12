L’iperidrosi è un problema che accomuna molte persone, ed è fonte di imbarazzo e di forte fastidio.

L’eccessiva sudorazione delle mani, può essere causata da carenze alimentari, congestione del sistema linfatico, dall’ansia, dallo stress, dall’iperattività del sistema nervoso che regola le ghiandole sudoripare, ecc. Per questi motivi, occorre sempre consultare un medico.

Se invece, si tratta di fenomeni lievi, ecco come evitare di avere le mani sempre sudate con i metodi naturali.

Acqua e bicarbonato

Riempire una ciotola con dell’acqua, aggiungere il bicarbonato e mescolare.

Tenere le mani a bagno in questa soluzione per una ventina di minuti tutti i giorni. Dopo un po’ di tempo si noterà un notevole miglioramento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Aceto di mele

Immergere le mani in un piccolo recipiente con acqua e qualche goccia di aceto di mele.

Ripetere questa operazione tutte le sere, fino a quando non si noteranno dei miglioramenti.

Lo zinco

La carenza di zinco, può portare ad una forte sudorazione e cattivo odore.

Lo zinco viene assunto mediante l’alimentazione.

Occorre mangiare i seguenti cibi: i semi di sesamo, il cioccolato extra fondente, i semi di zucca, il cacao, le arachidi e la crema di sesamo.

Ecco come evitare di avere le mani sempre sudate con i metodi naturali. La vitamina D e il calcio

La carenza di queste due vitamine, in alcuni casi, provoca eccessiva sudorazione delle mani. Bisogna effettuare delle analisi cliniche e in genere vengono assunti degli integratori alimentari.

Il cardo Mariano

Se il sudore alle mani è provocato da fattori ambientali o dalla scarsa qualità del cibo, si possono assumere degli infusi di cardo mariano.

Questa pianta appartiene alla famiglia delle Asteracee ed aiuta a depurare il fegato.

L’infuso alla salvia

La salvia contiene un astringente naturale: l’acido tannico.

Prendere una ciotola, versare dell’acqua molto calda e mettere due o tre bustine di infuso alla salvia. Fare raffreddare e filtrare. Tenere le mani in ammollo nell’infuso per una ventina di minuti e poi lavarle con acqua e sapone.

Gli oli essenziali

Gli oli essenziali in grado di eliminare l’eccessivo sudore alle mani sono l’olio essenziale di menta, di timo e di salvia sclarea.

Versare una o due gocce di uno dei tre oli scelti in un cucchiaino di acqua di colonia. Versare il tutto in una ciotola, con acqua tiepida e immergere le mani per circa dieci minuti.

Lavare le mani per rinfrescarle

Se la sudorazione delle mani è dovuta all’ambiente eccessivamente riscaldato, o perché si è bevuto una tazza di the molto caldo o di caffè, bisogna rinfrescare le mani lavandole con l’acqua fresca del rubinetto.