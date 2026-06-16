Quattordicesima pensioni 2026, pagamento a luglio ma molti restano esclusi: chi la riceverà davvero

La quattordicesima pensionati 2026 arriva anche quest’anno con la pensione estiva, ma non riguarda tutti. L’assegno aggiuntivo spetta solo a chi rispetta condizioni precise su età e reddito. Per questo motivo molti pensionati troveranno l’importo nel cedolino di luglio, mentre altri dovranno aspettare la fine dell’anno.

Infatti la misura segue regole chiare fissate dall’INPS e dalla normativa vigente. Va ricordato che non si tratta di una somma uguale per tutti: cambiano requisiti, importi e tempi di pagamento. In questo caso è utile capire subito chi ha diritto alla mensilità aggiuntiva, come viene calcolata e cosa fare se non compare.

Chi ha diritto alla quattordicesima pensionati 2026

La quattordicesima pensionati 2026 spetta ai pensionati che soddisfano due condizioni essenziali. La prima riguarda l’età. Bisogna aver compiuto almeno 64 anni entro il 31 luglio 2026. Per la Gestione pubblica, invece, il riferimento da considerare è il 30 giugno 2026. Il secondo requisito è reddituale. Il beneficio si riconosce solo se il reddito complessivo individuale non supera due volte il trattamento minimo INPS. Per il 2026 il trattamento minimo è pari a 611,85 euro al mese. Inoltre il limite annuo da non superare è fissato a 15.908,10 euro.

La platea dei beneficiari è ampia, ma non generale. Rientrano i titolari di pensioni dell’AGO e dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi. Allo stesso tempo la somma può essere riconosciuta su pensioni di vecchiaia, anticipata, anzianità, invalidità previdenziale e anche di reversibilità. Va ricordato che tra gli aventi diritto figurano anche gli ex INPGI confluiti nell’INPS, sempre se rispettano i parametri richiesti. Restano invece esclusi diversi trattamenti assistenziali o particolari. In questo caso non ricevono la quattordicesima i percettori di assegno sociale, invalidità civile, Ape Sociale e isopensione, oltre ad altri casi specifici previsti dalla disciplina.

Importi 2026: fasce di reddito, contributi e differenze tra dipendenti e autonomi

L’importo della quattordicesima pensionati 2026 non è fisso. Infatti dipende da tre elementi: reddito, anni di contributi e categoria del lavoratore, cioè dipendente o autonomo. Per questo motivo due pensionati con lo stesso assegno mensile possono ricevere somme diverse. La normativa distingue due fasce reddituali. La prima riguarda chi ha un reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo. Nel 2026 questa soglia corrisponde a circa 11.931,07 euro annui. La seconda fascia comprende chi supera questo limite ma resta entro 15.908,10 euro annui, cioè due volte il trattamento minimo.

Nella fascia più bassa gli importi sono più alti. In linea indicativa, la somma va da 437 euro a 655 euro. Nella fascia superiore, invece, gli importi scendono e vanno da 336 euro a 504 euro. Inoltre il valore preciso cambia in base alla storia contributiva del pensionato. Per i lavoratori dipendenti si guarda in genere a tre livelli: fino a 15 anni di contributi, tra 15 e 25 anni, oltre 25 anni. Per gli autonomi le soglie salgono: fino a 18 anni, tra 18 e 28 anni, oltre 28 anni. Allo stesso tempo vale una regola semplice: più basso è il reddito e più lunga è la contribuzione, più alto può essere l’importo riconosciuto.

L’INPS effettua il calcolo usando i dati già presenti nei propri archivi. In questo caso non serve una domanda preventiva nella maggior parte delle situazioni. Tuttavia è sempre utile controllare i dati reddituali, perché eventuali informazioni mancanti possono bloccare l’accredito automatico.

Quando arriva il pagamento e cosa fare se manca nel cedolino

Per la maggior parte dei beneficiari, la quattordicesima pensionati 2026 sarà pagata insieme alla pensione di luglio. L’accredito partirà dal 1° luglio 2026, sia per chi riceve la pensione su conto corrente sia per chi usa i canali di Poste Italiane. Inoltre la somma comparirà nel cedolino con una voce dedicata. Non tutti, però, riceveranno il pagamento in estate. Esiste infatti il caso dell’accredito a dicembre. Succede quando i requisiti vengono maturati dopo la prima verifica dell’INPS. Per esempio può accadere a chi compie i 64 anni dopo la lavorazione iniziale oppure a chi diventa pensionato nel corso del 2026.

Va ricordato che il rinvio non significa perdita del diritto. In questo caso l’Istituto aggiorna la posizione e liquida la somma con la mensilità di fine anno. Per questo motivo chi non vede la quattordicesima a luglio deve prima verificare se rientra nei casi di pagamento differito. Se invece il pensionato ritiene di avere tutti i requisiti ma non riceve nulla, può chiedere la ricostituzione reddituale per quattordicesima. Si tratta della procedura che consente di far riesaminare la pratica quando i dati reddituali non risultano completi o aggiornati. Inoltre il primo controllo utile resta quello del cedolino pensione online.

Il cedolino si può consultare sul portale INPS con le credenziali personali. Allo stesso tempo chi preferisce assistenza pratica può rivolgersi a un patronato, che verifica la posizione e inoltra la richiesta. Infatti un controllo tempestivo permette di capire se si tratta di un pagamento rinviato a dicembre oppure di un accredito da recuperare con la procedura corretta.