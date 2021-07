Non tutti conoscono la favolosa e stimolante iniziativa che si terrà questo mese

La challenge del momento! Sempre più persone la vogliono assolutamente provare, come dargli torto?

La campagna nasce nel 2011 a Perth, in Australia: ecco il “plastic free july”! Questa è un’iniziativa senza scopro di lucro, che ambisce a sensibilizzare le persone sul problema plastica. Tradotto letteralmente il “plastic free july” significa appunto “luglio senza plastica”.

Non tutti conoscono la favolosa e stimolante iniziativa che si terrà proprio questo mese

Iniziato ormai da qualche giorno, il plastic free july ha già coinvolto moltissime persone di tutto il mondo. Un’iniziativa divenuta una delle campagne eco-friendly più conosciute e seguite a livello mondiale.

Le persone che aderiscono a questa campagna dovranno, durante tutto il mese di luglio, evitare di utilizzare in qualsiasi modo la plastica. Naturalmente, non sarà facile e soprattutto ci saranno eventuali eccezioni. Nessun problema! L’importante è provarci e rendersi conto che, per quanto si è divenuti dipendenti da questo materiale, le alternative esistono.

I consigli per vivere appieno questa favolosa iniziativa

Naturalmente, anche quest’anno non mancheranno le idee più originali per evitare il consumo di plastica in qualunque sua forma. Alcune cose sembrano quasi essere consigli scontati, ma non lo sono per tutti, soprattutto per chi non l’ha mai fatto.

evitare il consumo di acqua in bottiglia di plastica;

prediligere prodotti per la pulizia del corpo in formati solidi ed in confezioni ecosostenibili;

utilizzare cotton fioc in bambù e rasoi riutilizzabili in acciaio;

acquistare frutta e verdura sfusi ed evitare quelli preconfezionati;

evitare cibi pronti, solitamente contenuti in imballaggi di plastica;

prediligere prodotti naturali per la pulizia della casa, contenuti in confezioni plastic free;

non utilizzare plastica usa e getta di nessun tipo, ove possibile;

utilizzare buste della spesa di stoffa a discapito di quelle usa e getta;

acquistare, se si necessita, capi di abbigliamento naturali ed ecosostenibili.

Esistono, poi, molte altre soluzioni per evitare di utilizzare la plastica. In molti articoli di Proiezioni di Borsa si trovano tante idee originali per evitare questo materiale così dannoso per l’ambiente.

Rinunciare alla plastica per un mese: un piccolo sforzo che, grazie a questa favolosa iniziativa, si potrà rendere una sfida divertente ed interessante da svolgere con gli amici e in famiglia.