Quanto valgono i costumi dei supereroi, prezzi di partenza delle aste e i migliori in vendita

Sono reperti molto ricercati dai collezionisti che possono investire somme importanti quando partecipano alle aste. Negli ultimi periodi i prezzi di partenza sono diventati interessanti e potrebbero permettere dei guadagni nella rivendita. Molti cimeli sono finiti all’asta, ecco di quali si tratta.

È un sogno per molti collezionisti che potranno fare l’offerta giusta e portarsi a casa i costumi originali indossati dagli attori che hanno interpretato i supereroi. La casa d’aste Nate D. Sanders Auction ha messo in vendita il costume di Superman indossato dal compianto Christopher Reeve in Superman nel 1978. Ma anche quello di Batman indossato ma Michael Keaton in Batmans Returns. I prezzi di partenza sono di 35.000 dollari per il primo e di 40.000 dollari per il secondo.

I costumi sono accompagnati da una scheda che descrive le caratteristiche principali. Il costume di Superman ha dei fori in cui veniva legata l’imbragatura per simulare il volo durante le scene spettacolari. Per quanti riguarda il costume di Batman sono originali cappuccio, mantello e tuta, mentre sono riproduzioni guanti, cintura e spalline. I prezzi di partenza sono elevati ma si tratta di cimeli piuttosto rari.

Il costume di George Clooney

Quanto valgono i costumi dei supereroi? Le aste hanno prezzi di partenza di 40.000 dollari. E infatti anche il costume di Batman utilizzato da George Clooney è stato messo all’asta con questo prezzo di partenza. Ci ha pensato la Goldin a organizzare l’asta in vista dell’evento Fall Pop Culture Elite Auction. Il costume è quello del film Batman & Robin del 1997, anche se non si può sapere con certezza se sia stato indossato da Clooney. Sono diverse le copie fatte dalla produzione perciò il costume potrebbe essere stato indossato da una controfigura.

Le aste in cui vengono venduti i costumi dei supereroi sono molto interessanti per i collezionisti. Si possono trovare infatti oggetti di scena, fumetti rari, prime edizioni di libri, albi e giocattoli. Per questo le presenze sono numerose anche se le aste non vengono pubblicizzate come si dovrebbe. Chi è un appassionato collezionista è sempre informato circa prezzi e date dei raduni più produttivi.

Quanto valgono i costumi dei supereroi e cosa sono disposti a fare i collezionisti

Non sempre però questi pezzi rari vengono messi in vendita all’asta, spesso sono conservati nei musei sul cinema o nelle case di ricchi produttori o attori che hanno interpretato i personaggi. E allora l’unico modo per averli è quello di commettere un furto. Ed è ciò che è successo a Los Angeles nel 2018 quando dalla casa dell’attore che interpreta Iron Man, Robert Downey jr, è scomparsa la corazza di Iron Man. Il valore era di circa 300 mila dollari, quindi ricco bottino per un’impresa tipica dei film action al limite dell’impossibile. La polizia non ha indagato sull’attore, Robert Downey jr nel 2015 è stato il più pagato del Mondo e la sua collezione è una delle più importanti esistenti.

I collezionisti farebbero di tutto pur di avere un costume di scena indossato dall’attore protagonista. Anche quando si tratta di supereroi che arrivano dal passato. Un collezionista infatti ha speso ben 250 mila dollari per fare suo il costume del Gladiatore. Questi cimeli continuano ad andare a ruba e acquistano sempre più valore. È un modo creativo per investire somme di denaro senza esagerare.