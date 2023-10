Ci sono rialzi e rimbalzi e quello di oggi non ci sembra avere la struttura che possa portare a un movimento rialzista duraturo. Il motivo è semplice ed è il seguente: dopo un forte ribasso come quello in corso da inizio agosto, per assistere a un’inversione rialzista si devono costruire prima le basi ovvero i supporti e poi cercare di rompere le resistenze con volumi in aumento. Oggi quindi non è significativo, anzi i mercati potrebbero aver raffreddato gli oscillatori in ipervenduto e prepararsi a un nuovo movimento ribassista. Il rimbalzo dei mercati non ha cambiato nulla, la strada è sempre al ribasso.

Attenzione a gridare al rialzo perchè sarebbe molto pericoloso

Nei giorni scorsi sono state rotte delle trend line molto importanti e quindi con gli oscillatori in ipervenduto i mercati cercheranno di ritestarle dal basso. Difficilmente verranno rotte a parer nostro e difficilmente ci sarà un’inversione duratura se non verrà segnato un nuovo minimo nel corso del mese di novembre. Non solo deve essere segnato questo minimo ma poi deve formarsi un’inversione almeno settimanale per pensare a una ripresa del rialzo. Questa ipotesi sta diventando poco probabile nel corso di novembre e dicembre. Infatti, le nostre linee previsionali rinviano questa possibilità nel corso del mese di marzo del nuovo anno. Come al solito poi si procederà di volta in volta, ora l’attenzione è posta sulla scadenza del 30 novembre, nostro setup rosso collegato a quello del 4 agosto. In questa data potrebbe partire un rimbalzo per tutto il mese di dicembre, fino al 6 gennaio, per poi vedere un nuovo affondo fino alla prima decade di marzo (giorno 9?).

Cosa al momento, potrebbe portare alla formazione di un inizio di movimento al rialzo fin da subito?

La chiusura di questa settimana di contrattazione superiore a:

Dax Future

15.025

Eurostoxx Future

4.100

Ftse Mib Future

27.645

S&P500

4.261.

Attenzione, solo una chiusura del meese di novembre superiore ai seguenti livelli archivierebbe con elevate probabilità il ribasso iniziato nel mese di agosto:

Dax Future

15.686

Eurostoxx Future

4.258

Ftse Mib Future

28.765

S&P500

4.396.

Il rimbalzo dei mercati non ha cambiato nulla, la strada è sempre al ribasso

Alle ore 20:00 della seduta di contrattazione del giorno 30 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

14.826

Eurostoxx Future

4.051

Ftse Mib Future

27.300

S&P500

4.170,86.

Il Vix è in forte ribasso. Vediamo cosa accadrà da ora in poi. Occhi puntati sulla FED dei prossimi giorni.

Lettura consigliata

Messa in vendita la casa del film “Il ragazzo di campagna” con Renato Pozzetto: ecco quanto costa l’immobile