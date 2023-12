Non bisogna per forza di cose avere carriere lunghe con tanti anni di contributi versati per andare in pensione. Perché ci sono misure che permettono il pensionamento anche con solo 20 anni di contributi pure nel 2024. Naturalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, uscire dal lavoro con pochi contributi è possibile, ma solo ad una età più avanzata di chi ha accumulato tanti anni di versamenti. Ma non sempre è così. Infatti in pensione nel 2024 con 20 anni di contributi non è una cosa difficile da fare.

In pensione nel 2024 con 20 anni di contributi il lavoratore che rientra in una di queste tre misure

Iniziamo dalle misure strutturali e ordinarie del sistema, che sono quelle che non scompaiono mai e che sono meno suscettibili di cambiamenti normativi. Potrà andare in pensione nel 2024 con 20 anni di contributi il lavoratore che arriva a 67 anni di età. Infatti questi due requisiti, cioè l’età anagrafica e quella contributiva, sono i soli da completare per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria. Questo dal 2024 vale anche per i lavoratori che hanno il primo contributo versato dopo il 31 dicembre 1995.

Infatti per questi lavoratori, il 2024 porta in dote una importante novità che facilita i pensionamenti. Non ci sarà più l’obbligo di arrivare a prendere una pensione di circa 750 euro al mese (1,5 volte l’assegno sociale), per poter uscire dal lavoro con 67 anni di età e 20 anni di contributi. Anche chi non ha carriera antecedente il 1996, potrà centrare la pensione di vecchiaia completando solo la combinazione 67+20.

Cos’altro offre il sistema a chi ha maturato 20 anni

Sempre per chi è privo di contributi al 31 dicembre 1995, 20 anni di contributi bastano per poter rientrare a 64 anni di età nella pensione anticipata contributiva. Ma bisogna raggiungere un assegno pari a 3 volte l’assegno sociale. Se il richiedente è una donna, basta arrivare ad una pensione pari a 2,8 o 2,6 volte l’assegno sociale se sono lavoratrici che hanno avuto rispettivamente uno o più figli. Infine, anche nel 2024 con 20 anni di contributi c’è la pensione di vecchiaia con invalidità pensionabile.

Per le donne bastano 20 anni di contributi e 56 anni di età, mentre per gli uomini ai 20 anni di contributi bisogna aggiungere 61 anni di età almeno. L’invalidità deve essere all’80% e deve essere una invalidità specifica e non generica. Significa che non serve l’invalidità civile che è la riduzione della capacità lavorativa generale. Serve l’invalidità specifica con riduzione della capacità lavorativa di un soggetto, per le mansioni che svolge o che sa svolgere in base alla sua attività lavorativa.