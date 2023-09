Quanto vale Villa Certosa? Il costo della residenza estiva di Berlusconi a Porto Rotondo, località con spiagge da sogno

Villa Certosa è la casa in cui il compianto Silvio Berlusconi amava passare le vacanze estive. Ma quanto costa questa splendida residenza in Sardegna? Vediamo il valore dell’immobile secondo una recente stima.

Il patrimonio che Berlusconi ha lasciato in eredità è davvero ampio. Tra i tanti suoi averi ci sono anche le case estive, in cui amava trascorrere il tempo libero. Tra queste c’è Villa Certosa, nella località di Porto Rotondo. L’area è immensa e lascia attoniti i comuni mortali. Ma quanto vale Villa Certosa? Il costo della residenza estiva di lusso è per molti proibitivo.

La villa vista da vicino

Villa Certosa, dunque, era uno dei luoghi di ritrovo dell’ex leader di Forza Italia. Per averne ogni metro quadrato a disposizione Berlusconi avrebbe firmato un contratto di comodato gratuito, con la società Immobiliare Idra Spa. La struttura si situa nei pressi di Punta Lada e vanta un’area di circa 4.500 mq. Al di fuori si estende un parco di 120 ettari. All’interno, invece, si può godere di ben 126 stanze.

Nel tempo, la villa ha vantato numerose figure illustri come suoi ospiti. Possiamo citare capi di Stato e Governo quali George Bush, Tony Blair e Vladimir Putin. Forse non contento a sufficienza della grandezza, in passato Berlusconi decise addirittura di ampliarla e ristrutturarla. Oltre alle tantissime camere Villa Certosa dispone di quattro bungalow, teatro, serra e una palestra.

Quanto vale Villa Certosa? Il costo della residenza estiva è a sei zeri

La bellezza di Villa Certosa avrebbe stimolato negli anni l’interesse di ricchi uomini d’affari. Anche alcuni reali degli Emirati Arabi avrebbero messo gli occhi sulla maestosa residenza berlusconiana. Nel 2012 circolò la notizia che la casa era in vendita a una cifra tra 450 e 470 milioni di euro. Tuttavia, si smentirono al più presto tali voci e di fatto il proprietario restò lo stesso.

Per conoscere il reale valore dell’edificio, dobbiamo tornare al gennaio 2021. In quel mese, Berlusconi decise di affidarsi a una perizia tecnica di valutazione dell’immobile. Alla fine del controllo, si stabilì l’incredibile valore di 259 milioni di euro. Una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente, nel caso la famiglia decida di cedere la struttura.

La località di Porto Rotondo

Quando si parla di Porto Rotondo si pensa subito alla Sardegna più chic. Insieme a Porto Cervo è una delle località più rinomate e prese di mira dal turismo estero e nostrano. Qui si alternano locali alla moda e litorali candidi, in una cornice naturale fantastica. I residenti aumentano sensibilmente in periodo estivo, grazie alle tante multiproprietà e residence presenti. L’architettura del luogo ricorda un po’ Venezia e si arricchisce della fila di hotel di lusso che ne aumentano il fasto. Anche i dintorni sono tutti da visitare, con punti d’interesse come Golfo Aranci, Arzachena e Palau a pochi chilometri di distanza.