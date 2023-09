Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle: dove vive e quanto costa praticare il suo sport preferito

Ci sono programmi tv a cui ci si affeziona e di cui attendiamo ogni anno la nuova edizione. Tra i tanti c’è lo show del sabato sera Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Tra i concorrenti ci sarà Carlotta Mantovan. Scopriamo dove abita attualmente e quanto possiamo spendere per una delle sue passioni.

I tanti canali tv che abbiamo a disposizione possono fornirci notizie, programmi di svago e film. Si aspetta l’autunno per le nuove stagioni delle serie tv e il ritorno di trasmissioni di successo. Tra queste figura un fortunato show magistralmente condotto da Milly Carlucci. Parliamo di Ballando con le stelle, dove vip si esibiscono con maestri di ballo aspirando alla vittoria finale.

Sono ormai noti alcuni dei concorrenti del programma che dovrebbe iniziare sabato 21 ottobre 2023. Sarebbero in gara ad esempio Simona Ventura, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci.

Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle: dove vive con la figlia

Il pubblico di Ballando con le stelle potrà vedere esibirsi anche Carlotta Mantovan. Vedova dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, amato conduttore che si è spento nel 2018, la Mantovan è un’ex modella, giornalista e conduttrice. Tra i vari programmi Rai l’abbiamo vista a Tutta salute e a Portobello con Antonella Clerici, sua grande amica. Risale ad agosto, tra l’altro, una foto di entrambe pubblicata sui social. Sono ritratte nel luogo dove vive adesso la Mantovan.

Si tratterebbe di una località in Francia, immersa nel verde dove sta crescendo la figlia Stella di dieci anni. In quei luoghi Carlotta e Stella coltivano una passione in comune, quella per i cavalli. L’equitazione è un’attività che si può iniziare fin da piccoli con dei buoni istruttori qualificati FISE.

Si possono trovare in tutta l’Italia maneggi con spazi all’aperto e al chiuso dotati di copertura assicurativa e che offrono corsi per bambini e adulti.

Quanto costa una lezione di equitazione a Milano e a Roma

Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle: dove vive è un posto quindi che permette a lei e alla figlia di vivere a contatto con la natura praticando anche l’equitazione.

Il prezzo per imparare a cavalcare in Italia varia non solo in base alle scuole, ma anche al tipo di corso. In generale, il costo medio si aggirerebbe sui 25 euro per un minimo di 10 lezioni.

Facciamo qualche esempio. A Milano presso il Centro ippico milanese l’iscrizione annuale obbligatoria sarebbe di 200 euro. Il tesserino valido per 10 lezioni costerebbe 300 euro.

Al Centro ippico lombardo si può prendere confidenza con il mondo dell’equitazione tramite un pacchetto di 3 lezioni pagando 120 euro.

Al Roma River Ranch della Capitale una lezione di prova potrebbe costare 35 euro. La scuola di equitazione Golden Horses, sempre a Roma, pratica diverse tariffe, tra cui la quota sociale privati di 250 euro.

Bisogna inoltre aggiungere che i vari centri potrebbero praticare tariffe diverse in base al livello di corso. Si comincia con il condurre il cavallo al passo oppure al trotto, per poi passare al galoppo e al salto.

Per altre informazioni più dettagliate rivolgersi direttamente alle scuole di equitazione.