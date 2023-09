Non solo bauli vintage ma anche madie antiche da comprare come investimento o vendere come usato sicuro per guadagnare fino a 5.000 euro

Appartengono alla tradizione dell’arredamento di campagna, in passato era il mobile sul cui piano si impastava il pane. La madia non poteva mancare nelle case di un tempo e per questo possiamo trovarne in circolazione diversi modelli che oggi valgono davvero tanto. Non solo bauli vintage ma anche le madie come investimento.

Si chiama madia perché il nome deriva dal latino magida cioè impastare o lavorare la farina. Era ciò che si faceva sui piani di questi mobili che tutti possedevano. Risale al periodo romanico e alla tradizione della campagna, vi si custodivano alimenti come farina e lievito ed è stata sostituita in seguito dalla credenza.

Tra i vari modelli che ci sono nei siti di aste on line possiamo fare una distinzione che aiuterà gli appassionati a vendere o ad acquistare. I collezionisti sono molto attivi quando si tratta di commerciare oggetti del passato. Analizzando i prezzi in circolazione si può capire che se abbiamo in casa una madia antica e vogliamo sbarazzarcene, la vendita che possiamo fare è molto interessante. Ma se ne stiamo cercando una da comprare allora rivolgiamoci al mercato vintage.

Non solo bauli vintage ma anche madie antiche per ottimi investimenti

Che differenza c’è tra antico e vintage? Dipende dal periodo di produzione dell’oggetto che sarà vintage se avrà almeno 20 anni e sarà considerato antiquariato se ne avrà almeno 100. Quindi vendiamo l’antiquariato e compriamo il vintage che con il tempo acquisterà valore diventando un ottimo investimento.

Sul sito Ethnic Chic troviamo in vendita una madia vintage marrone in legno massello di mango con 2 ante, 1 mensola e 3 cassetti. Pesa 50 chili e le sue misure sono 145x40x86 cm di altezza. Il costo è di 980 euro, i prodotti etnici sono ottimi investimenti proprio perché il valore potrebbe salire in futuro. Sul sito Etnico Outlet troviamo una madia vintage multicolor in legno massello riciclato con 2 ante, 2 mensole e 3 cassetti. Ha maniglie e ruote d’acciaio, il legno è stato ripreso da barche e vecchie porte. Le sue misure sono 150x40x 90 cm di altezza. Il costo è di 980 euro con uno sconto del 50%. Su Giallo Sun troviamo una madia indonesiana in massello riciclato composta da 2 ante e mensola interna. Le misure sono 160x45x90 cm di altezza. Il costo è di 890 euro con sconto.

Diversi periodi storici

Non solo bauli vintage ma anche madie antiche e lavorate possono farci guadagnare. Abbiamo detto che per avere un profitto nella vendita è necessario possedere madie antiche e questo perché ora è il periodo migliore per monetizzare. Se abbiamo in casa madie risalenti alla metà del 900 quindi anni 40 e 50 possiamo fare un grande profitto. I prezzi delle madie di metà secolo scorso variano di solito tra i 5.000 e i 6.000 euro.

Le madie di fine 800 stranamente potrebbero valere di meno. Su eBay si trovano alcuni modelli in vendita a 1.200 euro. Sono definite Neo-rinascimentali, in noce massello intagliate sul fronte. Facciamo valutare i nostri pezzi da un antiquario di fiducia poi confrontiamo i prezzi con i siti di aste on line per capire se siamo allineati. Se abbiamo in casa madie degli anni 70 provenienti da altri paesi come Svezia, Germania o Danimarca, potremmo avere un pezzo da quasi 2.000 euro. Siamo al confine tra antico e vintage ma il guadagno è comunque assicurato.