Quanto spendere ogni settimana per le pulizie di casa disinfettando water, bidè e lavandino

Se vogliamo tenere igienizzata la casa è necessario non sbagliare nella scelta dei prodotti. Alcuni possono essere utilizzati in svariati modi. Ecco alcune indicazioni

Quando facciamo la pulizia della casa dobbiamo considerare che alcuni ambienti sono più delicati di altri. Il bagno, per esempio, è un luogo umido in cui le superfici potrebbero opacizzarsi più facilmente. Lavabo e water devono essere igienizzati con attenzione e in maniera approfondita. I prodotti Bref ci aiutano a ottenere risultati ottimi spendendo una cifra contenuta.

Il brillante spray per il bagno si può trovare on line al prezzo di 3 euro come presidio medico chirurgico con cui igienizzare tutte le superfici. Garantisce un’azione anticalcare valida per sanitari ma anche per rubinetteria e piastrella. La confezione con candeggina da 650 ml si trova a meno di 3 euro. Rimuove lo sporco ostinato ma si può utilizzare anche per fornelli, piani di lavoro e capi bianchi. Un unico prodotto in grado di soddisfare le nostre esigenze in ambienti differenti della casa.

Profumi adatti per ogni stagione

Se vogliamo sapere quanto spendere ogni settimana per le pulizie di sanitari e pavimenti dovremmo prima conoscere l’universo degli spray multiuso. La cifra scende vertiginosamente con i prodotti versatili. Napisan in questo ci viene incontro. Gli spray per le superfici eliminano i batteri totalmente e possiamo trovarli in commercio arricchiti di limone e menta. Quelli classici ci danno un’offerta da 12 euro con 2 confezioni da 1.600 g, una scorta in grado di durare per più mesi. Il prodotto con menta e limone si trova in vendita a poco più di 2 euro per 750 ml.

Gli spray appositi per il bagno hanno la formula ossigeno attivo e sono adatti per water, bidè, lavandini, docce e vasche ma anche per le piastrelle. Rimuovono calcare e residui di sapone che spesso trascuriamo senza pensarci. Anche in questo caso abbiamo fragranza classica o al limone a prezzi inferiori ai 4 euro per confezioni di 750 ml. È molto importante che i prodotti siano effettivamente utili per pulire più superfici in modo che il risparmio sia concreto e reale.

Quanto spendere ogni settimana per le pulizie anche dei pavimenti

Un prodotto che sta riscuotendo molto successo è il multiuso Trigger della Winni’s Naturel. Adatto per vetri, finestre e specchi, questo detergente facilita le pulizie igienizzando al meglio porte, mobili e piastrelle. Contiene tensioattivi vegetali che permettono di avere le superfici del bagno, ma anche quelli della cucina, puliti rapidamente e con facilità. Il prezzo è di 2,69 euro per 750 ml di prodotto. Ci permetterà di non acquistare diversi detergenti per i vari tipi di pulizia e ne basterà pochissimo per ottenere risultati soddisfacenti.

Winni’s ha una gamma veramente ricca di prodotti per le pulizie della casa. Cucina e bagno sono protagonisti ma non dobbiamo dimenticare i pavimenti. I prodotti alla lavanda sono ideali per lavaggi frequenti limitando al minimo l’insorgere di allergie. Un litro di prodotto ci da 40 lavaggi, quindi, lavando ogni 2 giorni, la confezione potrebbe durare 3 mesi. Il costo è di 2,29 euro e il risparmio è altissimo. I prodotti di origine naturale con tensioattivi vegetali dovrebbero sempre essere preferiti per prenderci cura della casa senza mettere a rischio la nostra salute.