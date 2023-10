Quanto si risparmia con le lampadine a LED: i calcoli su un anno di utilizzo 

In molti suggeriscono le nuove tecnologie per risparmiare sulla bolletta e si chiedono quanto si risparmia con le lampadine a LED; proviamo a fare qualche calcolo in riferimento agli altri tipi di lampadine.

Quando si parla di LED ci si riferisce ad un diodo ad emissione luminosa. L’espressione deriva dall’acronimo inglese “Light Emitting Diode”. Quando la corrente elettrica attraversa questi dispositivi, loro emettono luce, detto molto semplicemente.

Ci sono molti dispositivi che utilizzano questa tecnologia per fare luce come le lampadine. In molti consigliano di passare a queste per risparmiare sulla bolletta, ma effettivamente quanto si risparmia con le lampadine a LED? Siamo qui per capirlo facendo un po’ di calcoli.

I LED si sono diffusi molto velocemente negli ultimi anni e in diversi ambiti. Scopriamo i punti di forza per essere più consapevoli e più informati sull’argomento.

I vantaggi

Una nuova tecnologia è sicuramente più invitante e più affidabile di una ormai obsoleta. I LED sono diventati molto affidabili, hanno una durata notevole e un’importante efficienza in tutti i settori in cui vengono impiegati.

Tra i vantaggi è utile specificare con le lampadine a LED non contengono mercurio, sostanza tossica, come invece accade nelle lampadine a basso consumo energetico. La luce è migliore per l’ambiente e, inoltre, consumano meno energia rispetto agli altri tipi di lampadine.

Quanto si risparmia con le lampadine a LED: percentuali e cifre

All’inizio si puntava tutto sulle lampadine ad incandescenza tradizionali. Poi, sono arrivate le lampadine a risparmio energetico che hanno ridotto il consumo di corrente elettrica di circa l’80%. Un bel passo avanti, ma oggi si può fare di più.

Grazie alle lampadine a LED si ha un risparmio sulle lampadine a risparmio energetico di un ulteriore 95%. Se confrontiamo questi prodotti con lampade alogene abbiamo un 80% di risparmio e un 60% rispetto alle lampade a fluorescenza.

Un esempio pratico: abbiamo tre lampadine tradizionali in una stanza al costo di 2,50 euro l’una che consumano 75W. In un’altra stanza abbiamo tre lampadine a LED che costano 5,16 euro l’una e che consumano circa 80W.

Ipotizzando 6 ore di utilizzo ogni giorno ad un costo di 0,15 euro al kW, avremo una spesa in bolletta di 65,70 euro per la prima stanza e una spesa di 10 euro per la seconda stanza in un anno. Questo significa che con iniziale spesa più alta del prodotto, si ha poi un risparmio di oltre 55 euro all’anno solamente in una stanza.