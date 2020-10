Una bella domanda, a cui sarebbe bello poter rispondere che rendono tanto quanto valga la pena di tenerli impegnati in banca ma, ahinoi, non è così. Quanto rendono oggi 5.000 euro in banca? Poco, molto poco, praticamente niente. Anzi, perdono. Perdono almeno l’inflazione ogni anno. E sapete quanto vi avrebbero fatto perdere negli ultimi 20 anni? Il 34,7%. Un poco alla volta, anno per anno, praticamente un vero stillicidio, fino ad arrivare a quella cifra. E meno male che, per le persone fisiche, non c’è anche la beffa dell’imposta di bollo per importi fino a 5.000 euro, che per quelli superiori è 34,20 all’anno.

Adesso pensate di essere il detentore di un conto corrente con una cifra almeno a 5 zeri, o forse a sei. Vi piacerebbe farvi prelevare il 34,7% dal conto in capo a 20 anni? 20 anni nei quali siete stati magari fedeli clienti di quella banca, da cui avete ricevuto, se vi è andata bene, un biglietto di auguri o un’agenda. E magari anche un bellissimo, ma inutile, volume illustrato su un palazzo signorile della vostra città o delle vostre vicinanze. Inutile non perché la cultura sia inutile, chiariamo bene, ma perché è inutile regalare un libro illustrato come palliativo o fumo negli occhi per i mancati interessi che non vengono più corrisposti.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco quindi che si fa preponderante la necessità di qualcosa di diverso. Di uno strumento finanziario altrettanto prudente dei conti correnti dove depositare la propria liquidità, e dove averla prontamente a disposizione nel caso se ne richiedesse l’uso pressoché immediato. Quindi di cosa parliamo, in questo caso? Di un conto deposito, magari.

Quanto rendono oggi 5.000 euro in banca?

Come vi avevamo detto all’inizio, 5.000 euro in banca non rendono, anzi, perdono. E non sono praticamente utilizzabili per un conto corrente. Perché sono pochi, inutile nascondersi dietro un filo d’erba. Vi forniamo una riprova. Per avere 7,27 euro in 3 mesi (avete letto bene, così poco), dovete mettere almeno 30.000 su un conto deposito. Ed una cifra del genere in banca ve la gestiscono al massimo per 24 mesi. Dopo, per loro, diventerebbe controproducente. Quanto renderebbe? 417,53 euro.

Se però si posseggono cifre a cinque o sei zeri, la cosa cambia. Anche per 100.000 euro la cifra a 3 mesi può essere interessante, perché arriviamo a 232,65 euro. E a 24 mesi diventano 1.391,77 euro, con un tasso lordo dell’1,20%. Addirittura, a 5 anni siamo a 3.067,69 euro. E se i soldi fossero di più? In caso di 500.000 euro si possono ottenere fino a 1.163,23 euro in un semplice deposito a 3 mesi. Ma se questi diventano 5 anni, anche non vincolati, la cifra finale è pari a 15.338,43 euro. Che equivale ad una bella vacanza per i prossimi 5 anni dopo il disinvestimento.

Ma è ovviamente con i sei zeri che si ottengono cifre importanti. In soli 3 mesi si possono ottenere 2.326,45 euro, e senza spese. E sui 5 anni si può arrivare anche a 30.676,86 euro. Che, pensate, senza tasse e bolli, sarebbero 51.732,90 euro.

Quanto rendono oggi 5000 euro in banca ve lo abbiamo detto. Il nostro consiglio è che li investiate appena potete. Ci sono servizi online che vi consentono di investire anche cifre piccole, pure effettuando una certa diversificazione. Oppure potete fare anche voi, acquistando un paio di ETF ben diversificati, magari anche un azionario ed un obbligazionario globale mondiale. Poche spese ed un rendimento del 5,5% anno.