Quando suona la sveglia la prima cosa che fai è quella di girarti dall’altra parte e continuare a dormire? Se posticipi sempre la sveglia prova questo trucco sul tuo telefono. È un’impostazione dello smartphone che non conoscevi che ti farà svegliare in 2 secondi.

Quasi tutti ormai usano la sveglia del telefono, sono poche le persone che hanno quella fissa sul comodino. Questo fa anche riflettere su come ormai lo smartphone sia diventando il centro mobile da dove possiamo gestire la nostra vita. Ma oltre a queste riflessioni sul rapporto uomo-tecnologia, come mi butto giù dal letto alla prima sveglia?

Se posticipi sempre la sveglia prova questo trucco sul tuo telefono

Questa impostazione del telefono che non conoscevi è un susseguirsi di azioni che può fare il tuo iPhone autonomamente. La prima cosa da fare quindi è accedere al nostro telefono e andare nella sezione “comandi”. Se non la trovate potete andare nel “cerca” in alto. Una volta aperto cliccate su “crea un’automazione personale”, clicca poi su “sveglia” e clicca di nuovo su “viene posticipata”.

Una volta aperta noterete un pulsante con scritto “aggiungi azione”, scrivete in alto “leggi ad alta voce” e nello spazio scrivete quello che volete. Può essere una frase carina che sapete che vi fa piacere, oppure un’incitazione a svegliarvi, oppure se siete delle persone proprio pigre potete andarci anche giù pesante.

In questo modo quando la sera andate a dormire e la mattina dopo vi suona la sveglia e voi la volete posticipare, una volta cliccato quel pulsante, il vostro iPhone inizierà a parlare dicendo magari: “Alzati! Sei in ritardo” oppure “sveglia pigrone!”. La formula migliore poi la trovate voi, e potete anche usarlo come promemoria. Ad esempio: “Sveglia! Oggi hai una riunione importante al lavoro e poi devi andare al saggio di danza di tua famiglia”.

Semplicemente geniale, e soprattutto molto molto utile.

Approfondimento

Ti si accende una luce sul telefono? Vuol dire che ti stanno spiando.