Il titolo migliore per investire 7.000 euro e guadagnare il massimo in 6 mesi è questo

Come investire 7.000 euro e ottenere il massimo rendimento in 6 mesi? Per massimizzare il guadagno in un lasso di tempo così breve, il mercato offre 3 alternative. Ma solo una di queste offre il rendimento maggiore.

Hai 7.000 euro da investire e vuoi farli fruttare nel breve periodo? Se stai cercando una soluzione sicura e redditizia per il tuo capitale, ci sono solo 3 migliori opzioni che il mercato ti offre oggi. Si tratta di tre strumenti finanziari diversi tra loro, ma che hanno in comune un alto livello di garanzia sul capitale impiegato. E che, inoltre, garantiscono un rendimento netto positivo in soli 6 mesi, verificabile ancora prima di fare l’investimento. Vediamo quali sono e come scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Conto deposito a 6 mesi: ecco quanto rende adesso

Un conto deposito è un tipo di conto bancario che ti permette di depositare i tuoi risparmi e ricevere degli interessi in cambio. Si tratta di una soluzione molto semplice e sicura, che non comporta alcun rischio di perdita del capitale. Inoltre, puoi scegliere tra due modalità: vincolata o libera. Con la prima, blocchi il tuo denaro per un periodo prestabilito (in questo caso, 6 mesi) e ottieni un rendimento maggiore. Con la seconda, puoi prelevare il tuo denaro in qualsiasi momento, ma il rendimento è inferiore.

Attualmente, il conto deposito a 6 mesi che offre il rendimento più alto garantisce un tasso del 4,1% lordo, pari a poco più del 3% netto. Se investi 7.000 euro in questo conto, al termine dei 6 mesi avrai guadagnato circa 100 euro. Il vantaggio di questa opzione è che puoi disporre del tuo denaro quando vuoi, senza pagare penali o commissioni.

BOT scadenza febbraio 2024: attenzione alle commissioni di negoziazione

Un BOT (Buono Ordinario del Tesoro) è un titolo di Stato italiano a breve termine. Attraverso questo titolo si prestano i soldi allo Stato e si ricevono degli interessi alla scadenza. Si tratta di uno strumento molto sicuro, in quanto il rischio di insolvenza dello Stato italiano è molto basso. Inoltre, il rendimento è fisso e noto al momento dell’acquisto.

Attualmente, il BOT che scade a febbraio 2024 (codice ISIN IT0005532988) ha un rendimento lordo annuo del 3,6% (3,27% netto). Se investi 7.000 euro in questo BOT, al termine dei 6 mesi avrai guadagnato circa 110 euro netti, ma al lordo delle commissioni di negoziazione. Queste potrebbero fare scendere il rendimento anche sotto i 100 euro.

Il titolo migliore per investire a 6 mesi è il BTP marzo 2024

Un BTP (Buono del Tesoro poliennale) è un titolo di Stato italiano a medio-lungo termine. Acquistando questo titolo si prestano i soldi allo Stato e si ricevono degli interessi semestrali. Si tratta di uno strumento più rischioso rispetto al BOT, in quanto il rendimento dipende dalle variazioni del prezzo sul mercato secondario. Tuttavia, se mantieni il titolo fino alla scadenza, hai la garanzia di riavere il capitale investito più gli interessi maturati.

Attualmente, il BTP che scade a marzo 2024 (codice ISIN IT0004953417) ha una cedola semestrale del 2,25% lordo (1,99% netto). Se investi 7.000 euro in questo BTP, al termine dei 6 mesi avrai guadagnato circa 135 euro netti. Il vantaggio di questa opzione è che hai la possibilità di ottenere il rendimento più alto tra le tre alternative, se sei disposto ad accettare una maggiore volatilità.

Conviene sempre scegliere il titolo col rendimento maggiore?

Abbiamo scoperto che il titolo migliore per investire a 6 mesi 7.000 euro, è il BTP scadenza marzo 2024. Tuttavia non sempre lo strumento col rendimento maggiore si rivela quello migliore. La scelta dipende dalle preferenze e dal profilo di rischio dell’investitore. Qualunque sia la tua scelta, ricorda di informarti bene prima di investire e di diversificare il tuo portafoglio con altri strumenti finanziari. L’importante è avere ben chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere e l’orizzonte temporale.