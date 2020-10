Per spedire un pacco quanto pago? La risposta a questa domanda non è univoca in quanto le tariffe di spedizione dei pacchi variano non solo in base al corriere che si sceglie. Il costo può infatti variare pure in ragione delle caratteristiche del pacco a partire dalle sue dimensioni. E fino ad arrivare soprattutto al suo peso. Allora, quanto pago per spedire un pacco? E, soprattutto, in che modo è possibile risparmiare sulla spedizione?

Quanto pago per spedire un pacco ed i consigli utili per risparmiare

Le tariffe dei corrieri, quasi sempre consultabili anche online, variano in base prima di tutto al peso ed alle dimensioni del pacco. Ma a queste due variabili occorre considerare pure i servizi aggiuntivi ed opzionali. Ovverosia quelli che possono far lievitare anche sensibilmente il costo della spedizione.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

In linea di massima possiamo dire che più il pacco da spedire è voluminoso e pesante? Maggiore sarà allora il costo da sostenere. Per forme e per dimensioni standard, infatti, il corriere fissa delle soglie tariffarie. Ma se il pacco è speciale la tariffa può essere ancora più alta. Basti pensare, per esempio, alla spedizione ad un amico come regalo di una tavola da surf.

Tariffe di spedizione dei pacchi, attenzione ai costi di tutti questi servizi aggiuntivi

Il peso e le dimensioni per spedire un pacco quindi? Sono appunto le variabili principali per la determinazione della tariffa, ma non solo. Il corriere può applicare un sovrapprezzo in base alla destinazione. Quando per esempio si tratta di un comune montano, e quindi una località che è disagiata rispetto a quella che potrebbe essere la consegna dello stesso pacco in una grande città.

La tariffa di spedizione, inoltre, può aumentare sensibilmente in caso di scelta di servizi aggiuntivi ed opzionali di recapito del pacco. Dal contrassegno all’assicurazione e passando per la consegna al piano. Un sovrapprezzo, inoltre, può essere richiesto dal corriere pure per il servizio di fermo deposito. E per la consegna e la riconsegna su appuntamento.