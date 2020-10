Quante volte vi siete chiesti quale sia il miglior modo di conservare le bottiglie di vino nella vostra cantinetta? È meglio lasciarle in piedi, distese in orizzontale o inclinate? E soprattutto, perché?

Ecco perché dovresti tenere le bottiglie di vino in questo modo

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La posizione ottimale per conservare le bottiglie di vino in cantina è quella orizzontale, ma c’è un motivo. Così non prenderà mai il sapore di tappo!

Ebbene sì, i tappi di sughero con il tempo tendono a seccarsi. Tenendo la bottiglia in orizzontale il tappo sarà sempre a contatto con il vino e rimarrà umido. Nessun rischio di stappare una bottiglia di vino pregiato per festeggiare e doverla buttare!

La posizione orizzontale già basta per scongiurare il rischio di vino che sa di tappo, ma c’è una posizione ideale. Infatti si dovrebbe inclinare la bottiglia di 5°, con la parte del tappo lievemente sollevata per favorire il deposito dei sedimenti sul fondo.

Ovviamente se le vostre bottiglie hanno il tappo sintetico non è necessario, potete tenerle tranquillamente in verticale.

Consigli per conservare al meglio il vostro vino

Oltre alla posizione, ci sono degli accorgimenti che potete usare per conservare al meglio il vostro vino.

Prima di tutto, se potete, conservate il vino al buio. La luce è uno dei nemici del buon vino! È un problema soprattutto per quelle bottiglie fatte di vetro chiaro.

Se avete a disposizione una cantina vera e propria meglio che sia molto umida. Permette di far maturare meglio il vino. La temperatura ideale in cantina per le bottiglie di vino bianco è 10°- 12°C, mentre per il rosso è 12° e i 15°C. Ma ricordate che la regola fondamentale è quella di evitare gli sbalzi termici.

Quindi, ricapitoliamo. Ambiente buio e umido, temperatura fresca e costante, nessuno sbalzo termico. Ed ecco perché dovresti tenere le bottiglie di vino in questo modo. Ora non ti resta che stapparne una e brindare.

Se dovesse capitare di trovare qualche bottiglia andata a male, non preoccupatevi. Leggete qui come potete usarlo.