Un secondo autunnale facile da fare, perfetto per un picnic o a lavoro

Oggi voglio presentarvi una seconda portata autunnale facile da fare, perfetta per per un picnic o a lavoro. Parlo di un piatto che mi hanno sempre preparato quando ero bambino e che non riesce a stancarmi neanche oggi.

Di cosa parlo? Della torta salata ai funghi! Se sei un amante delle delizie autunnali, quali zucca o castagne, non te la puoi assolutamente perdere. È buona, facile da preparare e puoi portartela a lavoro senza problemi. Iniziamo subito a capire come preparare una seconda portata autunnale facile da fare, perfetta per un picnic o a lavoro.

Gli ingredienti occorrenti

a) tre cucchiai di olio di oliva;

b) sale a piacimento.;

c) una confezione di pasta sfoglia;

d) 1 kg di funghi champignon;

e) pepe a piacere;

f) 2 spicchi d’aglio;

g) prezzemolo fresco a piacimento;

h) 100 grammi di prosciutto cotto;

i) 100 grammi di formaggio filante;

l) 1 uovo.

Iniziamo a preparare la torta salata ai funghi

Lavate e asciugate i funghi champignon. Eliminate il gambo e, se volete, la buccia dei funghi e metteteli da parte.

In una padella larga versate l’olio e fatelo scaldare. Quando l’olio è caldo aggiungete l’aglio e fatelo dorare.

Aggiungete i funghi e, a metà cottura, aggiungete il prezzemolo. Fate cucinare per un massimo dieci minuti a fiamma bassa.

Mettete i funghi in una ciotola e scolate l’eventuale olio rimasto.

Prendete una pirofila circolare e rivestitela di carta forno. Stendete, quindi, la pasta sfoglia sulla pirofila.

Aggiungete i funghi in maniera uniforme sul fondo. Proseguite con il prosciutto crudo e il formaggio tagliandolo a fette sottili in modo uniforme.

Affinché la torta esca in maniera corretta, gli ingredienti devono raggiungere quasi il bordo della pirofila. Aggiungete sale e pepe a piacimento.

Se siete amanti dei gusti forti potete aggiungere del gorgonzola assieme al filante, stando attente a non esagerare.

Prendete ora la pasta sfoglia rimanente e tagliatela a strisce larghe circa 1-2 centimetri. Stendetele sopra il contenuto della torta incrociandole come fareste con una crostata.

Prendete una ciotolina e spaccate un uovo. Mettete da una parte il tuorlo ed utilizzatelo per spennellare la parte superiore della torta.

Perfetta per uno spuntino o per un picnic

Scaldate il forno a 160 gradi ventilato e infornate la torta salata. I tempi di cottura differiscono da forno a forno ma dovrebbero essere di circa trenta minuti.

In ogni caso, controllate con uno stecchino la vostra torta durante la cottura.

Se la punta dello stecchino vi risulta calda vuol dire che allora la torta salata è pronta.

Una volta terminata la cottura, fate riposare il piatto per almeno una decina di minuti.

Il vostro piatto è pronto per essere servito!

Ricordate che la torta salata va conservata fuori dal frigo. E può resistere fino a tre giorni dopo esser stata preparata.

Perfetta per uno spuntino o per un picnic, si dimostra ideale anche per essere consumata durante la pausa pranzo lavorativa. Non ha, infatti, bisogno di essere conservata al fresco ed è facile da trasportare.