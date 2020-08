Quanto incide sull’ISEE la giacenza media del conto corrente? Quali sono i valori che condizionano i valori dell’Indicatore della situazione Economica Equivalente? A queste e ad altre domande gli Esperti di ProiezionidiBorsa rispondono nel seguente articolo. Vediamo insieme di cosa si tratta.

A quali agevolazioni dà accesso l’attestazione

Sono moltissime le famiglie di contribuenti che ogni anno richiedono l’attestazione ISEE al fine di ricevere le agevolazioni che prevede l’attuale normativa. Dalla riduzione delle tesse universitarie, alla erogazione di bonus, fino ai sussidi economici assistenziali. Il valore dell’ISEE risulta determinante il criterio di inclusione nei requisiti dello specifico beneficio. In quest’ottica, appare quantomai importante capire quanto incide sull’ISEE la giacenza media del conto corrente dell’interessato e del suo nucleo familiare.

Immaginiamo il caso del sig. Carlo che, pur avendo un reddito familiare molto basso, abbia accumulato nel tempo un gruzzoletto in banca. Si tratta della risultante di grandi sacrifici economici portati avanti per molti anni e che rappresentano una base sicura per eventuali spese impreviste. In tale caso, è lecito pensare che la giacenza media del sig. Carlo àlteri in maniera considerevole il valore dell’ISEE? Per dare una risposta, dobbiamo considerare alcuni aspetti importanti.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quali aspetti considerare relativamente alla giacenza media per l’ISEE

A partire da quest’anno, l’INPS ha introdotto una importante novità circa i dati su saldo e giacenza media. Relativamente ai dati sul patrimonio mobiliare, avviene un controllo automatico. Questo mira a verificare la corrispondenza tra quando presente in DSU e quanto risultante dall’archivio dei rapporti gestiti dall’AdE con l’Anagrafe Tributaria. Questo tipo di controllo avveniva già in passato, sì, ma si focalizzava esclusivamente sulla numerosità dei rapporti finanziari. Dall’anno 2020, invece, tale controllo si estende anche a saldo e giacenza media. Questo si traduce in una verifica che mira a valutare anche la consistenza della disponibilità finanziaria.

Qual è il peso del patrimonio mobiliare sull’ISEE

Quanto incide sull’ISEE la giacenza media del conto corrente dunque? In ragione di questi dati, possiamo dire che il totale del patrimonio mobiliare, compreso quello del conto corrente, ha un peso sulla dichiarazione ISEE pari al 20%. La restante parte, cioè l’80%, si compone dei redditi assoggettati ad Irpef. È bene ricordare che solitamente si sottrae una franchigia dal valore del patrimonio mobiliare che corrisponde a 6.000 euro. L’importo della franchigia aumenta di 2.000 euro per ogni componente che si aggiunge al nucleo familiare oltre il dichiarante. L’aumento è di 1.000 euro, invece, per ciascun figlio successivo al secondo. Il tetto massimo della franchigia non può superare la quota di 10.000 euro. Ecco quali sono le connessioni tra ISEE e peso della giacenza media.

Per sapere quali documenti servono per ottenere l’attestazione ISEE, è possibile consultare l’elenco qui.