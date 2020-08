Quando si è in presenza di un conto corrente cointestato come si procede con la chiusura dello stesso? Esistono delle procedure specifiche da seguire nel caso di un conto corrente i cui titolari siano più di una persona. In questa breve guida il Comitato tecnico di ProiezionidiBorsa vi spiega come chiudere un conto corrente cointestato in maniera semplice ed efficace.

Quante tipologie di conto corrente cointestato esistono?

Abbiamo più volte parlato di conto cointestato indicando che questo può costituirsi secondo tre principali modalità: a firma congiunta, a firma disgiunta o misto. Le differenze tra le formule riguardano le operazioni che sono consentite ad uno o più dei titolari del conto corrente. Nello specifico, possiamo dire che:

il conto a firma congiunta prevede che i prelievi o i pagamenti siano eseguibili solo dietro consenso di tutti i titolari del conto corrente; il conto a firma disgiunta prevede, invece, l’autonomia dei singoli titolari per queste operazioni. Pertanto, un prelievo o un pagamento sarà eseguibile anche se uno solo dei titolari lo acconsente; il conto misto coniuga le due formule che abbiamo appena descritto consentendo alcune operazioni a firma disgiunta e altre e firma congiunta.

L’apertura di un conto di tale genere segue quanto disciplina l’art. 1854 del Codice civile circa la sottoscrizione del contratto bancario.

Quando è possibile chiudere un conto cointestato

Sulla scorta di tali informazioni, la domanda che ricorre è come chiudere un conto corrente cointestato? La decisione deve appartenere a tutti i titolari, oppure è sufficiente l’intenzione di uno solo per dare avvio alla chiusura? Indipendentemente dalla formula di utilizzo del conto, perché quello cointestato sia estinguibile è necessario il consenso di entrambi i soggetti titolari. Come fare allora?

La procedura da seguire

In questi casi la soluzione migliore prevede che ciascun cointestatario invii una raccomandata A/R all’istituto di credito presso il quale risiede il conto in questione. Nella raccomandata si dovrà formulare esplicita richiesta di estinzione del conto indicando anche come si intende procedere per la restituzione del saldo in giacenza. Seguendo queste indicazioni, si potrà portare a conclusione l’operazione di chiusura del conto.