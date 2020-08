È il caso di sfatare un mito: cuocere broccoli e cavoli in tegame non fa perdere loro quelle qualità così importanti per le quali sono dei toccasana per la nostra salute. Gli esperti della nostra redazione sono andati alla ricerca delle spiegazioni tecniche che fanno sì che possiamo continuare a usare anche i fornelli per produrre dei gustosi e salutari broccoli. Quindi, non è assolutamente vero che cuocere in tegame i broccoli fa perdere loro le proprietà, come spiegheremo in questo articolo.

La cottura non incide

Quando mettiamo i broccoli in tegame, o li vogliamo comunque stufare, non raggiungiamo quelle temperature così elevate da alterare le qualità nutritive e organolettiche. Non disperdiamo così i sali minerali e tutti gli elementi idrosolubili contenuti nell’alimento. Solitamente infatti, anche facendo uno stufato di broccoli, per evitare di bruciarli, in quanto delicati, copriamo sempre la pentola o la teglia con un coperchio. In questo modo i nutrienti non vanno dispersi, ma rimangono nel sugo della cottura. Ecco anche il motivo per il quale i nostri esperti consigliano sempre di non gettare il brodo della cottura.

Ecco il consiglio per la ricetta

Visto che ci siamo, vi suggeriamo la cottura migliore dei broccoli, per non perdere nemmeno uno dei nutrienti fondamentali. Dopo averli lavati con cura, tagliamoli, ma senza buttare tutte le foglie che sono ricche di vitamine. Tagliamoli in pezzetti, aggiungendo dell’aglio e un po’ di olio. Usando una pentola di terracotta, la migliore e quella della ricetta originale, creiamo un soffritto con olio e aglio. Aggiungiamo i nostri cavoli o broccoli e, dopo averli salati, facciamoli cuocere per una ventina di minuti con coperchio e fuoco non troppo alto. Quindi, così facendo, non è assolutamente vero che cuocere in tegame i broccoli fa perdere loro le proprietà

La prevenzione dei tumori

La famosa molecola I3C, in grado di contrastare l’insorgere dei tumori è presente nei broccoli, ma per preservarla, è bene che optiamo per mangiarli crudi in insalata, o, seguendo la ricetta di cui sopra. Ricordiamo inoltre che broccoli e cavoli sono ufficialmente inseriti nella lista degli alimenti in grado di far dimagrire e depurare il fisico dalle tossine.

