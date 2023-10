Il mondo di Tim Burton a Torino: costo dei biglietti per il Museo del cinema e dove mangiare

C’è sempre un buon motivo per viaggiare e girare l’Italia. Questa volta potremmo essere spinti dal nostro amore per il cinema. Scopriamo cosa ci aspetta a Torino alla Mole Antonelliana e il prezzo dei biglietti .

Molte persone vorrebbero vivere senza lavorare e viaggiare gratis per tutto il Mondo. Restando con i piedi per terra, bisogna approfittare del tempo libero almeno per ricaricarci in modi anche economici. A volte basta riscoprire il centro storico della città dove abitiamo o qualche borgo nelle vicinanze.

Ci sono però eventi e iniziative che fanno percorrere molti chilometri. Pensiamo al Lucca Comics, alla Mostra internazionale del cinema di Venezia o a quella di Roma. In questo caso ci si organizza in tempo, magari mettendo da parte i soldi per il viaggio e il soggiorno.

In Piemonte si organizzano ad esempio molte sagre a cui partecipare. Vini e cibo di qualità attendono i visitatori.

Torino ospita al Lingotto il Salone del libro, fiera dell’editoria molto attesa durante l’anno. Tra i tanti motivi per visitare questa città piemontese c’è pure il Museo Egizio. La Mole Antonelliana, inoltre, ospita al suo interno il Museo nazionale del cinema.

Un evento interessante

In questo simbolo di Torino dall”11 ottobre 2023 al 7 aprile 2024 si può visitare Il mondo di Tim Burton. Si tratta di un’esposizione molto interessante e imperdibile per gli estimatori del noto regista, produttore, sceneggiatore e animatore americano.

Cosa vedremo? Le aree tematiche sono nove e racchiudono più di 500 opere di Tim Burton a partire dall’epoca giovanile. Troveremo schizzi, disegni, sculture, pupazzi, foto e tanto altro, tutto legato al genio creativo di Burton. Il gotico e l’horror si sposano con l’ironia e il comico in molti suoi film. Un leit motiv che si riscontra è solitamente quello della diversità.

Tim Burton ha segnato la storia del cinema con film iconici come Edward Mani di forbice, Big Fish-Le storie di una vita incredibile, Beetljuice, di cui sta girando il sequel.

Il mondo di Tim Burton a Torino: costo dei biglietti per visitare la mostra

Il famoso regista con la tecnica dello stop motion ha realizzato alcune opere, tra cui La sposa cadavere. Burton infine ha di recente riscosso enorme successo con la serie tv Mercoledì.

Per poter visitare la mostra dedicata quindi al suo mondo e anche ammirare la riproduzione del suo studio, è necessario andare a Torino.

Il Museo nazionale del cinema sarebbe aperto tutti i giorni tranne il martedì dalle 9 alle 19. Si consiglia la prenotazione del biglietto. Il costo è di 15 euro. Se si vuole in aggiunta accedere all’ascensore panoramico il costo complessivo sarebbe di 20 euro. I prezzi del biglietto ridotto sono rispettivamente 13 e 17 euro.

Ci sono poi tariffe particolari per scuole, gruppi e visite guidate.

Il mondo di Tim Burton a Torino: costo dei biglietti abbastanza contenuto, quindi, che ci permetterà un pasto abbondante nei dintorni.

In via Montebello, dove ha sede il museo, ci sarebbero alcuni posti dove mangiare. Tra i più graditi, secondo alcuni siti di viaggio, ci sono Ciclope Pizza, Kookie Gelateria artigianale, Crudo Osteria Contemporanea e John Toast.