Le scarpe alla moda preferite da Meghan Markle: perfette anche con vestito lungo e pantaloni a palazzo, ecco il costo

Quali sono le scarpe che ama indossare la duchessa di Sussex? Ecco il modello che ha sfoggiato in numerose uscite. Sono perfette in molte occasioni e stanno bene con gli outfit del momento. Vediamole subito e scopriamo quanto costa un paio.

Le star dettano spesso nuove mode e ispirano gli outfit più moderni. La moglie di Harry, Meghan Markle, è un esempio di classe e moda da cui prendere spunto. Anche se grazie al patrimonio di cui dispone potrebbe permettersi qualunque accessorio, sembrerebbe non rinunciare a delle scarpe particolari. Sono calzature molto versatili, come le Birkenstock, e ideali anche con un abito particolarmente lungo o i classici pantaloni a palazzo. Ecco di quali parliamo e qualche idea di stile propostaci dalla reale inglese.

Le scarpe alla moda preferite da Meghan Markle sono un marchio italiano

Chi segue la moda le avrà probabilmente sentite nominare. Le calzature sfoggiate da Meghan in più di un’occasione sono a firma italiana. Si tratta delle décolleté di Aquazzurra, il brand fiorentino che si fa amare anche all’estero. I modelli messi in commercio si realizzano grazie a un certosino lavoro manuale, che mira a unire eleganza e comodità. Nell’ultimo periodo hanno fatto la comparsa anche in pellicole famose, quali l’ultimo film con James Bond e House of Gucci, con Lady Gaga.

Sul mercato ne esistono di diverse tipologie e, come è possibile intuire da subito, i costi non sono economici. Per esempio, le pumps Deneuve vengono sui 445 euro, mentre quelle con cinturino posteriore sfiorano i 500 euro a paio. Si sale ulteriormente col prezzo se si punta alle pumps Love Affair (695 euro). Si arriva quasi a 1.000 euro, invece, con le 105 mm Gatsby Metallic Slingback, dalla fulgida tonalità argento.

3 look “reali” ai quali ispirarsi

Le Aquazzurra sono dunque le scarpe alla moda preferite da Meghan Markle. Ma la bellissima quarantaduenne britannica, nelle sue uscite, ci tiene a mostrarsi perfetta dalla testa ai piedi. Per questo, nel suo guardaroba non mancano mai pezzi di classe, che esaltano comunque una certa sobrietà. Una delle idee da salvare, per le occasioni informali, prevede di indossare camicia bianca con jeans skinny strappati sul ginocchio.

Per prepararsi alle serate, invece, la Markle consiglia un tailleur navy abbinato a dei pantaloni a sigaretta e nuovamente la camicia bianca. Infine, non mancano i look per le giornate più fredde come quelle in arrivo. In questi casi si passa dagli abiti leggeri a un soffice maglione invernale a tinta unita. A questo potremo abbinare una gonna con volant o dei pantaloni skinny. Una borsa piccola e le immancabili décolleté completeranno l’abbigliamento.