Quanto costa passare un intero weekend alle bellissime terme di Chianciano: i prezzi sono sorprendenti

È considerato un vero paradiso del relax e un posto miracoloso per la salute grazie a benessere e divertimento che vengono assicurati attraverso diverse modalità. Basta un solo weekend per ritemprare il fisico e rilassarsi riprendendosi dagli sforzi del lavoro e dallo stress della vita di tutti i giorni. Ecco le novità.

Si trovano immerse nel Parco Acqua Santa le Terme di Chianciano in provincia di Siena, Toscana. Il centro si caratterizza per la presenza di un centro Medico e di una Palestra della Salute. È il modo migliore per cambiare il proprio stile di vita e migliorarlo definitivamente. La struttura ha cercato negli ultimi anni di mettere insieme il benessere dato dalle acque termali con le recenti scoperte in materia di wellness e mindfulness. La corretta alimentazione è naturalmente l’elemento che completa il percorso salute.

Il mese di settembre è considerato fondamentale per Chianciano Terme grazie al World Wellness Weekend che attira numerosi visitatori. Sulla scia dell’evento tutto il mese diventa uno dei più prolifici a livello di visite. Aumentano le attività all’interno del parco, aumentano le iniziative gratuite, il lavoro dei medici dentro la struttura è più dinamica. Anche le spiegazioni sul connubio tra Acqua Santa detossinante e l’attività di yoga sono maggiori e coinvolgono tutti i frequentatori.

Tariffario completo

Quanto costa passare un intero weekend alle terme di Chianciano? 12 ingressi al Parco costano 86 euro, bere l’Acqua Santa bicarbonato-solfato-calcica costa 7,50 euro. Il bagno carbogassoso costa 13 euro, si possono trovare 6 sedute a 71 euro. Il fango totale con bagno termale costa 33 euro ma 6 ingressi costano 179 euro. La seduta di massoterapia costa 22 euro.

Il costo d’ingresso alle terme durante il weekend è di 25 euro. Ci sono ben 20 stanze benessere che possono essere visitate in 3 ore e mezza. Il costo per ogni ora aggiuntiva è di 3 euro. Esistono naturalmente i pacchetti weekend. Questi vengono stabili tramite contatto diretto con la struttura o tramite email. Nelle offerte lastminute è possibile trovare sconti del 50%. L’alternativa e creare appositi pacchetti all-inclusive in cui rientrano ingressi, alloggi, pasti e trattamenti, a seconda delle necessità singole o di coppia. Questo avviene di comune accorso tra cliente e struttura. I pacchetti possono anche non essere datati e utilizzati in ogni momento previa prenotazione.

Tra i nuovi servizi previsti ci sono anche attività con il mental coach, nuove attività nella Palestra della Salute, formule individuali o family sia in palestra che nelle piscine Theia. Le piscine termali Theia conosciute come Bagno degli Etruschi sono formate da 500 metri quadri di vasca alimentata dalle acque della sorgente Sillene. La temperatura è di 39 gradi, il ricambio è continuo e il potere antiinfiammatorio per corpo e pelle è particolarmente apprezzato da chi le frequenta. La struttura offre on line coupon sconto del 15%.

A parte i pacchetti weekend possiamo trovare ingressi a 29 euro, ingressi bambini a 10 euro ed è possibile affiancare i massaggi con un costo di 30 euro. Per chi soffre di particolari patologie è suggerita la visita preventiva dal medico delle terme che indicherà il comportamento da seguire e i trattamenti idonei in base allo stato di salute.