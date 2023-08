Quanto guadagnano gli attori di Terra Amara, differenze con le altre produzioni e come si arriva a essere ricchi e famosi

Non tutti sanno quanto può essere profittevole il lavoro dell’attore di serie tv o soap opera. Ce ne sono tante in circolazione e nonostante la concorrenza sia agguerrita i record di ascolti di titoli diversi non mancano. E il mercato è in espansione.

Una delle cose a cui i manager degli attori prestano attenzione quando decidono di far sottoscrivere ai loro assistiti contratti di lunga durata sono le tasse dei diritti d’autore. Corrispondono al 30% del compenso e non sempre avere ruoli che vanno avanti da 5 o 10 anni è conveniente. Gli attori della soap Un posto al sole guadagnano 5.000 euro a settimana, naturalmente gli attori che occupano ruoli di spicco. Quindi sono i protagonisti che stanno di più in video e che girano molte scene ad avere incassi più alti e nessun problema con le tasse. Per gli altri non è così. Anche i compensi degli attori de Il paradiso delle signore sono stati simili. Minori quelli di Una vita e il segreto che si aggiravano sui 4.000 euro a settimana.

Tra le soap più longeve c’è naturalmente Beautiful che detiene i record per i compensi. Molti attori sono arrivati a incassare 20.000 dollari al mese senza avere ruoli chiave. Ronn Moss con la sua interpretazione ha portato a casa 12 milioni di dollari. Katherine Kelly Lang che interpretava il ruolo di Brooke avrebbe guadagnato solo 1,5 milioni di dollari.

Cifre di riferimento

Una delle serie tv più seguite degli ultimi anni è Terra amara. Il protagonista Ugur Gunes poco conosciuto in Italia prima dell’exploit della serie ha fatto la gavetta in Turchia partecipando a numerose produzioni. Quanto guadagnano gli attori di Terra Amara? Non ci sono cifre ufficiali circa i guadagni degli attori ma possiamo fare un ragionamento. Gli stipendi minimi in una prima serie possono aggirarsi tra i 2.000 e i 4.000 euro al mese. Se la serie ha successo e un attore spicca, può riformulare i suoi contratti con un cachet a puntata.

L’attore turco Can Yaman ha cominciato a partecipare a varie produzioni televisive con uno stipendio mensile ed è arrivato a guadagnare una volta diventato famoso fino a 6.000 euro a puntata. In Daydreamer – Le ali del sogno era questo il suo cachet nella prima serie, che è diventato di 8.000 euro a puntata nella seconda.

Quanto guadagnano gli attori di Terra Amara? Non quanto Luca Zingaretti

Se si diventa protagonisti di una fiction che va in onda nei canali più importanti in prima serata gli importi diventano interessanti. Un attore o un’attrice può guadagnare anche 10.000 euro a puntata ma dipende dalla notorietà e dal successo della Fiction. Le cifre che girano intorno alla figura di Luca Zingaretti nelle vesti di Montalbano sarebbero da capogiro. Circa 450.000 mila euro a puntata il record raggiunto nel momento di maggior audience. Non è da meno Beppe Fiorello che per una miniserie di 2 puntate prenderebbe 600.000 euro.

Gli attori di Mare fuori 3 per esempio avrebbero intascato 10.000 euro a puntata. È la dimostrazione che questa è la cifra tenuta come punto di riferimento dalle varie produzioni. Non è male se pensiamo che alle comparse spettano di solito 100 euro lordi per ogni giorno di ripresa.