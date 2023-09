Cosa cucinare di facile con le patate? Ecco 2 ricette economiche per salvare la cena con gusto

Hai tante patate in dispensa e non sai cosa farci? Prova due idee veloci e originali. Sono a basso costo e le realizzerai in poco tempo, con quello che hai a disposizione. Vediamo cosa propone il menù di giornata.

Le patate sono un ortaggio delizioso e versatile, che grazie alle diverse varietà si possono reperire tutto l’anno. Chi ha la possibilità le coltiva nel proprio orto, per raccogliere un prodotto totalmente biologico e nutriente. In ogni caso, capita di averne sottomano un quantitativo invidiabile che vorremmo utilizzare in qualche modo. Ma cosa cucinare di facile con le patate? Se le solite preparazioni ci hanno stufato, ecco due idee alternative. Sono piatti che prometteranno una cena favolosa per tutta la famiglia!

Ecco cosa cucinare di facile con le patate e un po’ di fantasia

Cerchi uno spunto rapido e poco impegnativo? Prova il rotolo di patate in crosta. È un secondo sfizioso e croccante, con solo 6 ingredienti. Ecco il necessario per 4 persone:

4 patate;

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

150 g di prosciutto cotto;

150 g di formaggio grattugiato;

2 uova;

semi di sesamo q.b.

Per iniziare dovrai togliere la buccia alle patate e tagliarle a pezzetti. Dopodiché fai bollire dell’acqua in pentola e cuocile per venti minuti. Infine, scolale e pressale bene con uno schiacciapatate, fino a ridurle in purea. Allarga quest’ultima sulla sfoglia, quindi aggiungi le fette di cotto e il formaggio. Avvolgi la pasta e chiudi bene i lati, aiutandoti con la carta da forno. Sistema il polpettone su una teglia, poi spennella le uova sbattute in superficie. Distribuisci i semi di sesamo e lascia in forno per 25 minuti a 180 gradi.

La seconda idea

Come alternativa consigliamo di inserire le patate in un tortino di alici fresche. È una ricetta bella da sfoggiare e altrettanto appetitosa. Ecco cosa serve per 6 sformati:

500 g di alici fresche;

2 patate;

2 cucchiai di pangrattato;

2 cucchiai di pecorino;

1 cucchiaio di granella di pistacchio;

olio evo;

prezzemolo;

sale.

Parti con la pulizia del pesce. Stacca la testa alle alici e aprile in due, togliendo la lisca interna. Poi sciacquale sotto l’acqua corrente e asciugale. Passa alle patate: lessale per 30 minuti in una casseruola. Dopodiché scolale e pelale, poi tagliale a fette e salale leggermente. Ungi appena uno stampo per muffin, versa del pangrattato e disponi le alici in cerchio. Sistema nel mezzo una fetta di patate, del pecorino e la granella di pistacchi. Copri con un altro pezzo di patata, quindi richiudi le fette di alici all’interno e cuoci in forno per 10 minuti a 180 gradi. Termina la cottura grigliando per 5 minuti.

Un consiglio per risparmiare al supermercato

Per evitare di spendere troppo quando fai la spesa, cerca di destinarle un importo massimo. Al riguardo, tieni traccia delle uscite mensili, separa i costi fissi dai variabili e mantieniti sulle cifre stabilite. Poco alla volta, dovresti riuscire a ottimizzare il bilancio e tenere sotto controllo la situazione finanziaria. Ai fornelli, prova a cucinare dei piatti semplici, che siano in linea con il budget che hai deciso.