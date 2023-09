Dove si trova il ristorante e pescheria di Rino Gattuso e quanto si spende per una cena: è davvero una sorpresa

Rino Gattuso, campione del Mondo di calcio, è famoso per la passione che mette in ogni sua attività, non solo, come noto, nello sport ma anche nella ristorazione. Nel 2010 il calciatore calabrese, insieme al pasticcere Andrea Bianchi ha inaugurato un locale bistrot con annessa pescheria. Scopriamo dove si trova e qualche prezzo del menù.

Dai tempi del Milan, Gattuso e la famiglia risiedono a Gallarate, una cittadina della provincia di Varese , vicina a Milano. Si tratta di una località scelta da molti calciatori per prendervi residenza, anche Filippo Inzaghi, ad esempio, ha vissuto a Gallarate. Proprio qui Gattuso ha scelto di intraprendere un’attività di ristorazione insieme all’amico Andrea Bianchi, noto pasticcere della zona.

Dove si trova il ristorante e pescheria di Rino Gattuso e cosa si mangia

La conoscenza del settore ittico di Ringhio gli arriva dall’infanzia quando il padre costruiva barche per i pescatori calabresi. Di certo deve essergli mancato molto il pesce appena pescato, vivendo nel cuore della Lombardia. Quasi 13 anni fa decise, quindi, di creare un luogo dove si vendesse pesce fresco di qualità e magari lo si potesse anche gustare cotto e mangiato. All’inaugurazione presero parte persino David Beckham e Ronaldinho. Si penserebbe quindi subito a prezzi stellari visto che comunque si parla di piatti a base di pesce fresco. Invece i prezzi sono assolutamente abbordabili. Il Bistrot è arredato con classe, un ambiente solare e luminoso con arredi bianchi e tortora d’ispirazione shabby chic. Le porzioni sono normali e senza troppi orpelli. La pescheria propone ogni giorno pesce pescato la notte precedente.

Un menù completo quanto costa?

Gli antipasti del menù serale sono tutti a 15 € e si può scegliere fra una catalana di Gamberi con tre varietà di pomodori e cipolla oppure un carpaccio di ricciola e un’insalata di finocchi d’accompagnamento. Chi ama il croccante può optare per i trancetti di salmone speziati croccanti. Stesso prezzo fisso anche per i primi come i succulenti paccheri con gamberoni, burrata e pomodori datterini. Fra i primi piatti del menù anche i raviolacci di baccalà e gli scialatelli ai frutti di mare. Per quanto riguarda i secondi piatti, la grigliata di pesce con verdure è leggermente più cara (20 €), comprende però una buona varietà di pescato dall’orata, al tonno, dai gamberi ai calamari. Gli altri secondi piatti costano tutti 18 € e fra questi l’arrosto di rana pescatrice o la frittura di calamari con gamberi e verdure pastella.

Al bistrot Gattuso e Bianchi si può assaggiare anche il pesce crudo che per la sicurezza alimentare viene abbattuto (ossia posto nell’abbattitore che lo congela immediatamente) secondo le prescrizioni di legge. Per 30 € potrete mangiare tartare e carpacci di pesce crudo, 2 ostriche, un gambero rosso ed uno scampo. Immancabile il dessert della pasticceria Bianchi.

Inoltre il menù di Ferragosto che comprendeva due antipasti, due primi, un secondo ed un dessert aveva un prezzo fisso di 55 €.

Ecco quindi dove si trova il ristorante e pescheria di Rino Gattuso e cosa si può gustare.

Lettura consigliata

Perché si dice essere al verde o essere in bolletta? Ecco il vero significato dei modi di dire suo soldi e sulla ricchezza