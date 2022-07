Tra i lavori più amati dalle nuove generazioni c’è quello di dog sitter. Il baby sitter per cani è sempre più richiesto non soltanto dai professionisti che vivono in città, ma anche dalle famiglie. Può capitare di rivolgersi a un dog sitter se i nostri orari di lavoro sono molto prolungati, ma anche se dobbiamo assentarci per qualche giorno o andare in vacanza e non vogliamo lasciare il cane in una pensione.

Anche per questo, il lavoro di dog sitter sta diventando sempre più prestigioso, e le tariffe orarie, giornaliere e mensili si alzano di conseguenza. Ma esattamente quanto guadagna un dog sitter? E se vogliamo avviarci a questa professione, come possiamo trovare dei clienti disposti a pagare di più per il servizio? Vediamo di fare chiarezza.

Per avviarci alla professione dobbiamo essere referenziati

Innanzitutto, non ci si può improvvisare dog sitter. Esistono corsi di educazione cinofila che ci permettono di acquisire le competenze necessarie, e ovviamente l’amore per gli animali è imprescindibile. Dobbiamo essere persone affidabili, puntuali, e capaci di gestire situazioni potenzialmente delicate. È per questo che per guadagnarci la fiducia dei clienti, e di conseguenza costruirci una base di clienti affezionati, è fondamentale essere referenziati.

Quanto guadagna un dog sitter e come trovare clienti che pagano di più

Un dog sittter professionista guadagna tra i 15 e i 20 euro all’ora. Se ci prendiamo cura dei cani dei nostri clienti per circa 5 ore al giorno, quindi, possiamo guadagnare tra i 75 e i 100 euro al giorno (1500-2000€ è quindi quanto guadagna al mese un dog sitter). Ovviamente parliamo di cifre lorde, per un dog sitter indipendente. Ma possiamo anche affiliarci a un asilo per cani o una pensione, nel qual caso avremo uno stipendio vero e proprio.

Dog sitter che lavorano con pensioni, centri per cani o asili hanno uno stipendio mensile

Se abbiamo una qualifica, e siamo referenziati, possiamo cercare lavoro come dipendenti in asili per cani, pensioni o centri di addestramento, che spesso forniscono anche un servizio di dog sitting. In questo caso, come dipendenti, avremo uno stipendio mensile. Ovviamente se vogliamo diventare dog sitter per arrotondare e abbiamo un altro lavoro, le nostre tariffe orarie potrebbero essere più basse. Il lavoro di dog sitting è ad esempio uno dei più amati dalle casalinghe, o da chi lavora part time.

Iscriviamoci a siti online

Negli ultimi anni sono nati diversi siti di riferimento per dog sitter, sia italiani che internazionali. Iscrivendoci a uno di questi servizi, avremo molte più probabilità di trovare clienti. Chiediamo alle persone per cui abbiamo fatto dog sitting di lasciarci una recensione, scrivendo che siamo persone affidabili, e che sappiamo gestire i cani con amore e dedizione.

