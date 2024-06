Le probabilità sono che riparta il rally per i mercati azionari-Foto da pexels.com

I mercati continuano a mosrare forza, e dopo ritracciamenti del 3/4% ritrovano i presupposti per tornare a salire. Riparte il rally per i mercati azionari? Potrebbe essere.

Le previsioni sull’oro

La scorsa settimana i prezzi dell’oro hanno raggiunto un nuovo picco a 2.435 dollari l’oncia, principalmente a causa degli acquisti della People’s Bank of China. Tuttavia, gli analisti di Wells Fargo prevedono una possibile pausa nell’aumento dei prezzi, suggerendo che il comportamento dei consumatori cinesi sarà cruciale nei prossimi mesi. Le Banche centrali rappresentano il 23% della domanda totale di oro, con la People’s Bank of China che ha aggiunto 225 tonnellate alle sue riserve nel 2023 e continua ad acquistare nel 2024. Le spedizioni di oro da Hong Kong alla Cina sono state di 543 tonnellate nel 2023, indicando un ruolo significativo dei consumatori cinesi nell’aumento dei prezzi. Tuttavia, la domanda dei consumatori potrebbe diminuire, influenzando negativamente i prezzi dell’oro. Wells Fargo mantiene la sua previsione di prezzo per l’oro a fine anno tra 2.300 e 2.400 dollari l’oncia.

Studio del grafico

La materia prima da inizio anno hanno segnato il minimo a 2.040,2 e il massimo a 2.476,5. Negli ultimi giorni i prezzi si sono mossi intorno a 2.345. L’Alligator Indicator sui vari time frame, fino al trimestrale, è impostato al rialzo., sul giornaliero invece si è messo in area laterale/ribassista. A parer nostro un livello spartiacque di breve termine è posto dal minimo segnato il 3 maggio a 2.307,5. Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire una fase ribassista fino ai 2.269,1, massimo segnato il 21 marzo. Sotto questo livello il movimento ribassista potrebbe estendersi fino a 2.197, punto dove oggi transita la media mobile a 200 giorni.

Riparte il rally per i mercati azionari? I livelli di breve termine