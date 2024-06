Questi francobolli valgono tra i 6.000 e gli 8.000 euro, ecco quali sono

A un primo sguardo superficiale un francobollo può sembrare un oggetto insignificante. Tutt’al più se si pensa che ad oggi nessuno usa più le missive per comunicare, se non in rarissimi casi. Tuttavia, pensandoci meglio, si coglie che i francobolli siano dei veri e propri pezzi di storia e che, specialmente i più rari, abbiano un valore inestimabile. Proprio come le monete, infatti, sono testimonianze di tempi che non torneranno più. Non a caso, esistono molte persone che li collezionano e che sono disposte a pagarne alcuni a peso d’oro.

Questi francobolli valgono tra i 6.000 e gli 8.000 euro

Già in passato abbiamo scritto di alcuni francobolli dal valore elevatissimo. Quelli di cui tratteremo a breve sono però ancora più rari perché frutto di un errore di stampa, che li ha resi ricercatissimi. Infatti, i collezionisti sono disposti a pagarli persino 6.000 euro.

Ecco quali sono

Questi francobolli valgono tra i 6.000 e gli 8.000 euro. Risalgono all’anno 1927 e sono stati emessi per commemorare il centenario della scomparsa di Alessandro Volta. Precisamente, i più rari sono quelli dal valore di 20 centesimi.

Il motivo, come abbiamo accennato, è un errore di stampa. Infatti, alcuni di questi francobolli furono stampati in violetto invece che in rosso. Ecco perché sono così rari e hanno assunto un valore di ben 6.000 euro.

Quelli con angolo di foglio, invece, possono essere valutati persino 8.000 euro. Insomma, cifre elevatissime, se si considera che stiamo parlando di semplici francobolli, quindi oggetti apparentemente insignificanti.

Tuttavia, non sono i più rari e costosi in assoluto, se si considera che il francobollo noto come Error of colour (emesso dal Regno di Sicilia nel 1859) è stato venduto all’asta il 9 giugno 2011 per una cifra sconvolgente: ben 1,8 milioni di euro. Come suggerisce il nomignolo che gli è stato affibbiato, anche in quel caso parte del motivo per cui ha un valore così elevato è da ricercare in un errore di stampa. Infatti, avrebbe dovuto essere arancione, ma è stato stampato di colore blu.

Lettura consigliata

Quanto guadagna Gerry Scotti grazie ai suoi programmi? Ecco una stima