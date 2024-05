Gerry Scotti è uno dei volti più noti della televisione italiana da ormai molto tempo. Infatti, è difficile immaginarla senza la sua coinvolgente presenza e senza i suoi programmi. Tra i suoi più celebrati ricordiamo Chi vuol essere milionario, la Corrida, Tù si que vales, The Money Drop e Caduta Libera. Questi sono solo alcuni di quelli che hanno reso l’ex DJ uno dei conduttori più amati del nostro palinsesto. Data la sua iconicità. in molti potrebbero essere curiosi di sapere a quanto ammonti il guadagno annuale di Gerry Scotti, almeno quello che deriva dai suoi accordi con le emittenti televisivi e dunque dai programmi che conduce. Anticipiamo fin da subito che non abbiamo dati ufficiali. Tuttavia, numerosi portali specializzati hanno provato a fare una stima in merito.

Quanto guadagna Gerry Scotti grazie ai suoi programmi? Ecco una stima

Fatta una doverosa premessa, vediamo dunque quando guadagna Gerry Scotti grazie ai suoi programmi. Secondo le più recenti stime, lo stipendio annuale dell’ex DJ ammonterebbe a circa 10 milioni di euro.

Un cachet di tutto rispetto per uno dei volti più iconici della televisione italiana e sicuramente uno dei più elevati in quest’ultima.

Ecco da dove potrebbero derivare questi proventi

Tuttavia, i 10 milioni di euro che Gerry Scotti guadagnerebbe secondo le riviste specializzate non deriverebbero soltanto dai programmi che conduce. Infatti, un grande ruolo sarebbe giocato anche dalle numerose televendite e pubblicità a cui il conduttore presterebbe il volto da ormai molto tempo.

Alcune di queste hanno assunto una grande notorietà e hanno sicuramente contribuito al successo dei marchi che si sono affidati a Gerry Scotti per promuoversi. Ricordiamo, inoltre, che il presentatore è anche il proprietario di uno degli studi utilizzato da Mediaset per le sue riprese e cioè lo Studio Michelangelo.

