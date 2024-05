Sai che esiste anche un oroscopo cinese oltre a quello occidentale? Si basa sul calendario lunare, piuttosto che su quello solare, e assegna i segni zodiacali in base all’anno e non al mese di nascita. Queste, insomma, sono le differenze principali, oltre ai nomi e ai significati attribuiti a ciascuno. Anche secondo l’astrologia cinese il segno di ciascuno tende ad influenzarne la personalità e il destino. Infatti, ci sarebbero alcuni di questi che sarebbero più destinati al successo e alla ricchezza rispetto ad altri. Ad esempio, i più tradizionalisti ritengono che il segno cinese migliore sotto cui nascere sia il Drago. Le persone che vi appartengono sarebbero quelle che tenderebbero ad entrare con più frequenza nell’élite della società. Tuttavia, questo non è l’unico segno zodiacale ad avere maggiori possibilità di diventare ricco e famoso rispetto alla media. Vediamo quali sono gli altri secondo la tradizione cinese.

2 segni zodiacali cinesi che hanno le maggiori possibilità di diventare ricchi: il Cavallo

Appartengono a questo segno i nati negli anni lunari 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 e 2014. Ci sono ben due ragioni per cui il Cavallo tende a fare molti soldi con particolare facilità: è capace di lavorare duramente e di farlo anche in modo intelligente.

Insomma, è un segno pragmatico e che non perde tempo, che si impegna ma sa come utilizzare i propri sforzi nel modo migliore. Infatti, altri segni zodiacali, pur essendo strenui lavoratori (come il Bue) non tendono a portare a casa gli stessi, eccellenti risultati. Il motivo? Tendono a disperdere i propri sforzi in troppe cose e a farlo male, errori che il Cavallo non compie. Vediamo l’altro dei 2 segni zodiacali cinesi che hanno le maggiori possibilità di diventare ricchi.

La Scimmia

Appartengono alla Scimmia i nati negli anni 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 e 2016. Secondo l’astrologia cinese, questo segno ha una grandeuna grande capacità di allacciare rapporti di amicizia capaci di fornirgli opportunità lavorative di rilievo.

Ecco perché i nati sotto questo segno tendono ad essere più ricchi e famosi della media. Inoltre, è molto capace negli affari e, come il Cavallo, è molto pragmatico: va dritto all’obiettivo evitando gli sprechi di tempo e risorse.

