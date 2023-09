Sanlorenzo e D’Amico Int. Shipping svettano sul Ftse Mib guadagnando oltre il 2% in una seduta improntata al ribasso

Per Sanlorenzo e D'Amico Int. Shipping in rialzo in controtendenza non cambia lo scenario in corso-Foto da pexels.com

Tra i primi 100 titoli azionari per capitalizzazione a Piazza Affari, Sanlorenzo e D’Amico Int. Shipping sono stati gli unici a chiudere in rialzo con una performance superiore al 2%. Un risultato molto importante se si tiene conto del fatto che il Ftse Mib ha perso l’1%. Potremmo, quindi, essere vicini a una svolta rialzista per i due titoli azionari Sanlorenzo e D’Amico Int. Shipping? La parola all’analisi grafica.

Timidi segnali di ripresa per le azioni Sanlorenzo che rimangono ancora impostate al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Sanlorenzo (MIL:SL) ha chiuso la seduta del 26 settembre in rialzo del 2,62% rispetto alla seduta precedente, a quota 35,20 €.

La tendenza in corso è ribassista e tutti gli indicatori sono impostati al ribasso. Al momento, quindi, sembrerebbe che non ci siano molte chance per le azioni Sanlorenzo di ripartire al rialzo. Eppure, alla chiusura del 26 settembre c’è stato un timido segnale di ripresa.

Come si vede dal grafico le quotazioni hanno chiuso sopra la resistenza intermedia in area 35,16 €. Non ancora una svolta rialzista, ma un indizio che potrebbe diventare qualcosa di più importante nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 36,39 €.

Qualora, invece, dovesse cedere il supporto in area 33,15 €, allora le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso muovendosi secondo lo scenario mostrato in figura.

Situazione molto incerta sul titolo D’Amico Int. Shipping: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 26 settembre a 4,206 €, in rialzo del 2,19% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista, ma è ormai un mese che le quotazioni sono bloccate in prossimità della resistenza in area 4,212 €. Oltre questo livello il titolo D’Amico Int. Shipping potrebbe scattare al rialzo per completare il percorso rialzista che ha come obiettivo il punto di inversione a 4,622 €.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso in cui il supporto in area 4,055 € dovesse cedere.

