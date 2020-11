Quanto guadagna Cristiano Ronaldo con Instagram? Che un calciatore potesse guadagnare anche con un social network, è una possibilità che pensavamo non fosse verosimile. Questo soprattutto per sportivi che hanno già parecchie altre fonti per aumentare le loro rendite. Tuttavia abbiamo scoperto che alcuni calciatori incassano con Instagram una cifra addirittura superiore al loro stipendio da professionisti. Lo scopo del nostro report è di fare scoprire come il mondo di Instagram è parecchio allettante per le finanze di un giocatore di calcio, e a quanto possono ammontare gli introiti che arrivano nelle sue tasche tramite un social network.

Instagram, fonte di guadagno per i calciatori

Il mondo dei social per i comuni mortali è una bacheca virtuale per condividere i momenti della propria giornata, con fotografie, immagini e storie più o meno accattivanti. Ma finisce tutto in una collezione di like, utili solo per il piacere personale.

Per un calciatore, Instagram è una fonte di guadagno pari alla sua prima attività di giocare a calcio. Sembra incredibile ma postare una foto personale, in famiglia o nel tempo libero equivale per un giocatore di calcio quando a una tripletta in un derby per il numero di consensi che riceve dai suoi followers.

Stupisce sicuramente la potenzialità di quanto un professionista del pallone possa essere allo stesso tempo un influencer di primo livello, ma è così.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Campioni come Ronaldo o Messi guadagnano con i loro post su Instagram cifre da capogiro, che aumentano in maniera esponenziale con il crescere della loro potenzialità.

Vediamo ora nel dettaglio chi sono i primi tre calciatori con il guadagno più alto.

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo con Instagram?

Il guadagno dei calciatori corrisponde veramente a cifre parecchio elevate, frutto della grande popolarità e del seguito di followers che aspettano una qualsiasi loro esternazione sul social, pronti con il dito a inviare un like.

Ma chi sono i tre calciatori sul podio dei guadagni con più di sette cifre?

È Cristiano Ronaldo il number one dei guadagni con Instagram. Le sue entrate annuali tramite le foto e gli aggiornamenti arrivano a quasi cinquanta milioni di dollari. Qualcosa di tremendamente pazzesco e incredibile! Con un semplice suo post arriva a guadagnare un milione di dollari. Se pubblica, quindi, sette post alla settimana, il conto è presto fatto: ben sette milioni di dollari tra una partita e l’altra! Bel guadagno, vero?

Il numero due è il suo eterno rivale Lionel Messi, con appena 23 milioni di dollari. Il campione argentino guadagna appena settecento mila dollari a post. Un po’ pochini per un fuoriclasse come lui!

Stupisce il nome e il guadagno del terzo posto. Chi avrebbe mai pensato che il bel Beckham guadagnasse la cifra di undici milioni all’anno con Instagram e che un suo post possa valere soltanto trecento mila dollari?

Allora, forza con i like!