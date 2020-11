Le temperature in calo regalano il desiderio dei piatti caldi della tradizione. Ricchi di gusto, dal sapore del buon cibo, le pietanze autunnali che si possono realizzare sono molteplici. Per questo motivo, mentre fuori dalla finestra un leggero vento freddo fa sentire la sua presenza, il Team di ProiezionidiBorsa vuole riscaldare gli animi con una ricetta che ha i colori della terra. Un tripudio di gusto e leggerezza che può essere servito sia a pranzo che a cena, accompagnato da qualche crostino ed un bel bicchiere di vino rosso. Di seguito, l’occorrente per due persone.

Ingredienti

1 litro di brodo vegetale;

100 g di patate;

50 g di fagioli (vanno bene anche quelli pre-cotti);

2 carote;

50 g di piselli;

50 g di fagiolini;

1 cipolla;

50 g di zucca;

1 zucchina;

1 spicchio d’aglio;

sale e olio extra vergine e sedano q.b.

Con il minestrone di verdure della nonna la genuinità arriva direttamente a tavola. Preparazione

Innanzitutto bisogna tagliare a cubetti le patate ed inserirli in una ciotola capiente. Aggiungere i fagioli e le carote tagliate a listarelle o a cubetti. Poi, è il turno dei piselli, del sedano, e dei fagiolini. Tagliare a cubetti anche la cipolla. A questo punto, in una pentola versare un filo d’olio e far rosolare uno spicchio d’aglio per qualche minuto. Eliminare l’aglio e versare tutte le verdure precedentemente preparate. Far cuocere a fiamma bassa unendo a filo il brodo ed un pizzico di sale grosso.

Mescolando di tanto in tanto, lasciar cuocere per circa 40 minuti. Ed ecco che il più classico e amato minestrone di verdure è pronto per essere gustato. Buono come quello della nonna, il minestrone può essere arricchito con una spolverata di parmigiano ed un filo d’olio, prima di essere servito.

