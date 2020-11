Una euforia contagiosa ieri ha colpito le Borse europee, che hanno chiuso in forte rialzo. Tutti i mercati stanno scommettendo sulla vittoria di Biden, come se fosse la soluzione a tutti i guai. Degli USA, possibile, e dell’Europa, molto più improbabile.

Cosa può accadere oggi in Piazza Affari? Ce lo rivela l’Analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa. Questo grande entusiasmo dei mercati ecco dove può portare oggi la Borsa italiana.

Finché la Borsa va, lasciala andare

Osservando ieri le Borse, con occhio attento a ciò che accade anche fuori dei mercati finanziari, poteva venire in mente una canzone di Orietta Berti. Un vecchio glorioso pezzo melodico che aveva questo ritornello: finché la barca, va lasciala andare. Ecco, sostituendo a barca la parola Borsa, si ha l’esatto sentiment che c’è oggi sui mercati: finché la Borsa va, lasciala andare.

In Europa crescono vertiginosamente i contagi da Covid, aumentano le restrizioni. A Francia, Germania, Portogallo, Spagna, adesso si è unito anche il Regno Unito nei lock-down. E in Italia è in arrivo un nuovo blocco parziale nazionale.

Eppure se si guarda all’andamento delle Borse, non si trova traccia di tutto questo. Da quattro sedute le Piazze azionarie salgono e Piazza Affari non è da meno. Anche ieri l’indice delle blue chip, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha realizzato un guadagno del 2% circa, fermandosi a 19.358 punti.

Questo grande entusiasmo dei mercati ecco dove può portare oggi la Borsa italiana

Quel livello non è casuale, ma è esattamente il punto di incontro con una linea di tendenza ribassista. Questa ha origine nel massimo del 13 agosto e passa per i massimi del 25 agosto e del 16 settembre.

Se domani l’Ftse Mib chiudesse sopra i 19.400 punti, sarebbe la prima volta negli ultimi due mesi e mezzo di una chiusura sopra questa linea. Sarebbe un bel segnale per le altre restanti sedute della settimana. In quel caso si potrebbe assistere anche a una salita dei prezzi fino a 20.100 punti entro venerdì.

Ma approfittando della coincidenza, ci potrebbe essere chi si accontenta degli ultimi rialzi ed inizia a vendere. In questo caso i prezzi avrebbero in area 18.950/19.000 punti, la prima area di resistenza. Sotto questa, i prezzi potrebbero tornare in area 18.600 punti

