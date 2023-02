Quanto guadagna con i suoi film il bellissimo Richard Gere e come amministra i suoi soldi? Alcune curiosità

Ha collaborato spesso con attività benefiche. Ama l’Italia dove viene spesso a incontrare i suoi amici di una vita come il regista Claudio Masenza. Ha fatto girare la testa a quasi tutte le donne del Mondo. Fascino da vendere anche se oggi ha 73 anni. Alto 178 centimetri per un peso di 76 Kg, è del segno zodiacale della Vergine perchè è nato il 31 agosto 1949. Ha sposato nel 2018 Alejandra Silva. Nelle ultime ore preoccupano le sue condizioni di salute. Si parla di una polmonite in Messico. Come sta il bellissimo Richard Gere?

I film più importanti e che lo hanno portato alla ribalta internazionale

Nelle ultime ore preoccupano le sue condizioni di salute. Si parla di una pomonite in Messico. C’è da preoccpuarsi? Sembra di no, meno male. Sicuramente presto si avranno buone notizie. Oggi però vogliamo interessarci all’investitore. Quanto guadagna con i suoi film il bellissimo Richard Gere e come amministra i suoi soldi?

American Gigolò lo ha consacrato al Mondo, poi Ufficiale e Gentiluomo e Pretty Woman, la favola moderna della donna (Julia Roberts) che si riscatta attraverso l’amore. A seguire tanti straordinari successi. Ogni film ha fatto guadagnare svariati milioni all’attore. Una curosità. Per il film Pretty Woman, Julia Roberts ha guadagnato solo 300 mila dollari circa.

L’attore ha un patrimonio stimato intorno ai 185 milioni di dollari. Secondo la rivista People With Money nel 2023 è stato fra i primi 10 attori più pagati al Mondo con un fatturato stimato di 58 milioni dollari.

Quanto guadagna con i suoi film il bellissimo Richard Gere e come amministra i suoi soldi?

Non si hanno notizie precise in merito. Sappiamo che di recente ha venduto la sua tenuta nella contea di Westchester, Stato di New York, per circa 25 milioni di dollari. Molto probabilmente da buon americano avrà investito i suoi guadagni in immobili, avrà sottoscritto qualche fondo pensione, e il suo patrimonio è investito in azioni. E sempre da buon americano, poco spazio forse alle obbligazioni.

