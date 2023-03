Entrare con le scarpe in casa: cosa accade quando non le togli?

“Non entrare con le scarpe in casa perché potrebbe far male alla salute”! Esatto, proprio così. Togliere le scarpe prima di entrare in casa potrebbe migliorare il nostro benessere. Che sia tu oppure i tuoi ospiti a farlo non fa differenza, vale per tutti. Per cui, cosa succede quando decidi di farlo nell’immobile abitato? Ecco la verità.

In molti si chiedono: “chi si toglie le scarpe prima di varcare l’uscio di casa? Dove mettere le scarpe? Come dire agli ospiti di togliere le scarpe?”. Ma non solo, tanti si domandano anche perché i turchi si tolgono le scarpe.

Anche noi italiani dovremmo prendere questa abitudine perchè spesso non pensiamo che alcune persone sono a rischio, soprattutto quelle più deboli.

Scopriamo i motivi, i vantaggi e cosa succede entrando in casa senza togliere le scarpe.

Entrare con le scarpe in casa si o no?

Scarpe in casa si o no? Toglierle oppure entrare con questo abbigliamento ai piedi? Ma la risposta è assolutamente no. Non bisogna entrare con le scarpe in casa. Quindi, si a toglierle prima di entrare nell’abitazione domestica.

Ecco la possibile conferma: “lasciare che le scarpe non oltrepassino la soglia di casa è un’azione di buon gusto, ma anche di salute. Sotto le suole delle scarpe, infatti, come confermano scienziati e ricercatori, si annidano molteplici virus e batteri dannosi per l’organismo, catturati passo dopo passo mentre si è fuori”. È ciò che emerge da alcuni siti di medicina.

Togliere le scarpe in casa: quali vantaggi comporta?

Per via di batteri, sostanze tossiche e sporcizia, è meglio togliere le scarpe prima di entrare in casa. La rivista Focus specifica tramite le parole di un esperto che:

“alcuni batteri che ricoprono il pavimento possono diventare “ri-aerosolizzati” ed entrare nell’aria che respiriamo, per esempio sollevati dalla corrente creata da una finestra. Sarei più preoccupato per un bambino che striscia sul pavimento.”

Non entrare con le scarpe in casa, nemmeno gli ospiti! Ecco la verità su cosa succede

Entrare con le scarpe nella propria casa porta i germi? Esattamente. I patogeni intrappolati nelle suole sporche potrebbero resistere agli antibiotici. Soprattutto per le persone più deboli è meglio fare attenzione per prevenire una infezione.

Come? Togliendo le scarpe prima di entrare a casa, sia tu che i tuoi ospiti. L’alternativa sarebbe pulire il pavimento ogni volta che si entra con le scarpe, oppure pulirle prima di varcare la porta di casa. E tu cosa fai in questi casi?