Gli uomini più ricchi del Mondo: la classifica del 2023 

La curiosità su chi sono gli uomini più ricchi del Mondo è sempre molto alta, ecco la classifica del 2023 con i primi 10 nomi famosi ed estremamente facoltosi.

Essere ricchi è una condizione che attira moltissime persone e moltissime persone hanno messo tutte le loro risorse ed energie per diventarlo. Nel Mondo ci sono diverse persone estremamente ricche e facoltose, alcune di queste le conosciamo molto bene perché sempre presenti in tv e sui mezzi di comunicazione, altri magari rimangono un po’ più discreti.

La rivista Forbes ha aggiornato la classifica degli uomini più ricchi del Mondo e in questo articolo vogliamo proporla ed esaminarla insieme. Qualche nome gira già nella vostra testa comprensibilmente, ma le vostre idee corrisponderanno poi alla realtà dei fatti?

Non è così semplice determinare l’intero patrimonio di una persona, ma la rivista appena citata si cimenta ogni anno in questo arduo compito. Dunque, di seguito troverete le stime dei patrimoni personali di questi uomini.

Gli uomini più ricchi del Mondo: ecco chi sono

La classifica degli uomini più ricchi del Mondo nel 2023 secondo Forbes è la seguente (con il patrimonio indicato in dollari):

Bernard Arnault (223,4 miliardi): operante nel lusso e nella moda con marchi come Sephora, Louiss Vitton, Dior, Bulgari tra gli altri; Elon Musk (193,2 miliardi): co-fondatore e CEO di Tesla; Jeff Bezos (142,9 miliardi): fondatore di Amazon; Larry Ellison (129,7 miliardi): fondatore di Oracle; Bill Gates (114,7 miliardi): fondatore di Microsoft; Warren Buffet (111,6 miliardi): creatore della holding Berkshire Hathaway; Larry Page (105,8 miliardi): fondatore di Google; Steve Ballmer (102 miliardi): amministratore delegato di Microsoft e proprietario dei Los Angeles Clippers; Sergey Bryn (100,5 miliardi): secondo fondatore di Google; Carlos Slim Helù (99 miliardi): imprenditore a capo del gruppo Carso.

Alcune new entry rispetto agli anni precedenti ci sono, come nel caso di Elon Musk. Altri nomi non sorprenderanno per niente.

Alcune curiosità sulla classifica

Noi abbiamo riportato solamente le prime dieci posizioni della classifica, ma questa è ancora molto lunga. Doveroso un appunto sull’Italia. Il primo italiano che si incontra scendendo nella classifica di Forbes è Giovanni Ferrero, posizionato al 31° posto con un patrimonio di 38,9 miliardi di dollari.

Una curiosità in più sulla prima donna che si incontra scalando le carie posizioni: al 14° posto c’è Francoise Bettencourt Meyers, ereditiera del gruppo L’Oreal, ma anche scrittrice, filantropa e donna d’affari.