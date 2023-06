Quanto dovrebbe pesare Elettra Lamborghini in base alla sua altezza e all’età

Calcolare il peso forma in base all’altezza e all’età è uno dei metodi per stabilire se il nostro fisico si trova in una situazione di equilibrio oppure se dobbiamo fare del lavoro supplementare. Per molte star sarebbe il punto di partenza per organizzare i propri allenamenti.

Effettuare il calcolo del peso forma in base alla nostra altezza e all’età ci permette di capire quale deve essere il peso che dobbiamo raggiungere per vivere una situazione di benessere fisico. Secondo alcuni studi medici da questo dipenderebbe la diminuzione dei rischi di patologie che sono tipiche delle persone che soffrono di sovrappeso. Per esempio malattie cardiocircolatorie, diabete, patologie più gravi. Da questo dipenderebbe la longevità delle persone e la qualità della vita che viviamo.

Esistono appositi metodi interattivi che ci aiutano a ottenere il dato giusto. Le più conosciute sono la Formula di Keys, la Formula di Lorenz, la Formula Wan der Vael e la Formula di Broca. Nelle tabelle che troviamo in alcuni siti specializzati, le formule sono già pronte ed è necessario solo inserire i dati per ottenere il peso forma. Inserendo i dati nelle varie formule è possibile effettuare un confronto e avere un’idea generalizzata.

Star del momento

Una delle star televisive che più si occupa del proprio corpo e che è molto attiva nei social in cui posta foto dei suoi allenamenti e della sua quotidianità è Elettra Lamborghini. È uno dei personaggi televisivi più amati del momento. Dopo gli esordi a MTV, ha partecipato a vari programmi come opinionista. Nel 2022 ha condotto su Nove il programma comico Only Fun insieme ai PanPers ottenendo un discreto successo.

L’ereditiera Elettra Lamborghini ha 29 anni, è nata il 17 maggio del 1994, è alta 1 metro e 65 e pesa 65 chili. Se inseriamo questi dati nelle formule predette possiamo capire quale debba essere il suo peso forma. In base ad altezza ed età, il peso forma dovrebbe essere di 56 chili per la Formula Keys, 57,5 per la Formula Lorenz, 59 chili per la formula Wan der Vael e 61 chili per la Formula di Broca.

Tenendo conto del calcolo che più si avvicina al suo peso, possiamo dire che la simpaticissima soubrette dovrebbe perdere 4 chili per raggiungere il peso forma.

Quanto dovrebbe pesare Elettra Lamborghini? Ha quasi raggiunto il suo obiettivo

Nel caso di Elettra Lamborghini questi chili devono essere interpretati. Si è già sottoposta a un regime alimentare controllato e nelle interviste ha spesso parlato del suo stile di vita e della sua alimentazione molto equilibrata. La sua esplosività contribuirebbe a questi chili in più che non le starebbero male. Sempre tonica e in forma, chilo più chilo meno, la Lamborghini è comunque vegetariana, mangerebbe tanta verdura e frutta, soia, legumi sotto varie forme e tofu.

In una delle ultime foto postate sui social ha dimostrato tutta l’intenzione di lavorare sui pochi chili ancora da eliminare. Sarebbe una sua precisa volontà, addominali tesi e ben visibili, questo sarebbe il risultato di una nuova dieta vegana e di tanto sport. Allo sci e al ballo che ama, avrebbe affiancato sedute di body building e possiamo stare certi che quest’estate si presenterà sul palco con un nuovo successo musicale e con un fisico tutto da invidiare.