Si avvicina sempre più il 1° luglio 2021, data in cui dovrebbe partire l’erogazione degli aiuti economici alle famiglie italiane con figli a carico. Il nuovo ammortizzatore, secondo quanto stabilisce il Decreto legislativo 46/2021, sostituirà i precedenti sussidi. A beneficiarne saranno soprattutto i nuclei familiari che devono provvedere al mantenimento dei figli di età inferiore ai 21 anni. E in misura maggiore in termini di importi i contribuenti che presentano una condizione reddituale modesta, Occorre pertanto sapere quanto dev’essere l’ISEE per avere l’assegno unico per i figli 2021 e verificare l’importo spettante.

A gravare in modo significativo sul bilancio familiare sono spesso le spese relative all’istruzione e agli spostamenti per raggiungere gli istituti scolastici. Esiste tuttavia la possibilità di ricevere “Rimborsi di oltre 600 euro dall’Agenzia delle Entrate per figli studenti nel 2021”. A ciò si aggiunge l’opportunità da luglio prossimo di ricevere ulteriori contributi a sostegno dei costi che la crescita dei figli impone. Per determinare le somme di denaro cui si avrà diritto bisogna sapere anche quanto dev’essere l’ISEE per avere l’assegno unico per i figli 2021. Sebbene non vi siano ancora indicazioni definitive è possibile affermare che l’importo del sussidio diminuirà in presenza di un ISEE superiore ai 50.000 euro.

Quanto dev’essere l’ISEE per avere l’assegno unico per i figli 2021?

Stando alle più recenti previsioni, i contribuenti con un valore ISEE non superiore ai 30.000 euro potranno beneficiare di assegni più consistenti. Nello specifico, si ipotizza che l’ammontare degli aiuti sarà pari a 1.930 euro su base annuale per figli di età inferiore ai 18 anni.

Ciò equivale a dire che i genitori potranno contare sull’arrivo di assegni mensili di circa 160 euro per i figli minorenni. Nel caso invece di figli maggiorenni l’importo degli assegni su base annuale sarà pari a 1.158 euro e a 97 euro al mese. Nel caso di valori ISEE entro i 52.000 i suddetti importi saranno meno alti, ma non è ancora possibile ipotizzare di quanto. Al contrario, se i contribuenti dovessero presentare un ISEE di oltre 52.000 riceveranno assegni di 800 euro annui per figli minorenni e di 480 euro per i maggiorenni.

