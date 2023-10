Quanto costano le case in Puglia dov’è nata Bianca Guaccero e cosa vedere in questa zona

Tra le mete più gettonate dove andare in vacanza in estate c’è la Regione dove sono nati molti personaggi famosi. Tra questi c’è Bianca Guaccero. Scopriamo il posto in Puglia dov’è cresciuta e alcuni motivi per visitarlo o per comprare lì un immobile.

Tra i personaggi che hanno conquistato il pubblico in questi anni c’è Bianca Guaccero. Oltre a recitare, sa cantare e ballare e si è rivelata pure un’ottima conduttrice. Tra i suoi impegni più recenti l’abbiamo vista in Detto fatto su RaiDue.

Il 23 ottobre 2023 inizierà un nuovo programma targato Rai. Andrà infatti in onda in prima serata Liberi tutti, condotto dalla Guaccero. Accanto a lei vedremo i Gemelli di Guidonia e il comico Peppe Iodice. Ognuna delle 6 puntate vedrà degli ospiti alle prese con giochi ispirati alle escape rooms.

Bianca Guaccero lavora ormai da anni soprattutto a Milano, ma ha origini pugliesi. L’attrice è nata infatti a Bitonto, vicino Bari, che si può raggiungere in treno, auto, bus.

Cosa vedere a Bitonto

Andare in Puglia per molti significa visitare ad esempio Lecce, Bari, Polignano a Mare, i trulli di Alberobello. Si possono mangiare le orecchiette, i taralli, i pasticciotti e fare un tuffo in mare.

Forse Bitonto è meno conosciuta, ma può offrire relax, passeggiate in centro, natura. Troveremo tra l’altro la torre angioina, l’obelisco, il teatro, molte chiese, tra cui la Cattedrale. C’è pure nei pressi il Parco nazionale dell’Alta Murgia. Il clima è abbastanza mite e in estate si può andare al mare, distante pochi chilometri.

Scopriamo quanto costano le case in Puglia dov’è nata Bianca Guaccero

A Bitonto si possono trovare delle case interessanti da comprare. Un immobile in Puglia può essere un buon investimento oppure diventare la nostra casa vacanze.

Vicino la Chiesa di San Francesco la Scarpa sarebbe in vendita una casa divisa in seminterrato, piano rialzato, primo e secondo piano. In totale si tratterebbe di 100 mq più lastrico solare. L’immobile sarebbe dotato di 3 bagni e necessita di qualche opera di ristrutturazione. Il prezzo richiesto sarebbe di 30.000 euro. Annuncio letto su Idealista, codice 10116RV15435.

In zona Mariotto un trilocale composto da camera, cameretta, salone, bagno e cucina costerebbe 85.000 euro. La casa di 80 mq è al secondo piano di una palazzina con ascensore vicina a diversi servizi. Riferimento e data dell’annuncio letto su Immobiliare: FIMM_00055981 – 11/10/2023. Sempre su quel sito sono riportati dei dati da considerare. Sembrerebbe che ad agosto 2023 il valore medio degli immobili residenziali in vendita era di 1.263 euro al mq. Il costo massimo sarebbe di 1.275 euro al mq e quello minimo di 1.228 euro.

Per l’affitto il costo medio risulterebbe di 6,32 euro al mq, il massimo di 6,64 e il minimo di 4,83 euro al mq. Ecco quindi quanto costano le case in Puglia dov’è nata Bianca Guaccero, in caso di vendita o affitto.

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di annunci immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci)