Per rendere una casa o un appartamento a prova di ladro non basta mettere le inferriate alle finestre. Serve pure proteggersi dai tentativi di intrusione dalla porta o dalle porte di ingresso. In tal caso, specie se la casa non è custodita per troppo tempo, la soluzione migliore è quella di chiamare un tecnico specializzato. Al fine di procedere con l’installazione di un sistema di allarme.

Vediamo allora, nel dettaglio, qual è il costo di un sistema di allarme per abitazione, soffermando l’attenzione, in particolare, sui sistemi antifurto che sono molto sofisticati e che di conseguenza sono anche i più costosi.

Quanto costano in media i migliori sistemi di allarme per casa e quanto sono davvero efficaci e a prova di ladro

Nel dettaglio, come per tante cose, pure per i sistemi d’allarme per le abitazioni c’è un’ampia variabilità di prezzo. Bastano infatti anche poco più di 100 euro per acquistare un antifurto per abitazione. Ma è chiaro che non avrà mai la stessa efficacia dei sistemi più sofisticati.

Riguardo a quanto costano in media i migliori sistemi di allarme per casa, la risposta è dai 2.000 ai 3.000 euro. In quanto sostenendo questa spesa, includendo pure i costi di installazione, il sistema d’allarme per la propria abitazione sarà davvero completo. Vediamo allora perché nel dettaglio.

Come funzionano i migliori sistemi di antifurto per abitazioni. Dalla centralina al combinatore telefonico per il teleallarme

In particolare, i migliori sistemi di antifurto per abitazione sono dotati di centralina e di sensori non solo interni, ma anche esterni. Così come i migliori sistemi di allarme per casa hanno pure il combinatore telefonico, che è fondamentale in caso di intrusioni. Direttamente montato all’interno della centralina, infatti, il combinatore telefonico fa scattare la chiamata di emergenza, attraverso un messaggio precedentemente registrato a tutta una serie di numeri telefonici preimpostati. Quindi, il sistema antifurto per la casa con il combinatore telefonico funziona in tutto e per tutto come un sistema di teleallarme.

Il combinatore telefonico si può impostare non solo con i numeri telefonici di parenti e di amici, ma anche con la polizia e, tra l’altro, pure con una società di vigilanza che, in questo modo, può accorrere subito per effettuare un controllo. Al riguardo, la soluzione migliore è quella di sfruttare il combinatore telefonico su doppia linea fissa e mobile. In quanto i ladri potrebbero, prima dell’effrazione, procedere con il tranciare i cavi della linea telefonica fissa.

Lettura consigliata

Soldi e gioielli al sicuro dai ladri se messi in questi 5 posti impensabili