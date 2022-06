Non basta usare una carne di qualità per preparare un buon hamburger. È importante lavorarla bene, condirla nel modo giusto e soprattutto cuocerla a puntino. Il taglio della carne da usare è fondamentale, ma anche la grana deve essere calibrata nel modo giusto. Insomma, preparare un buon hamburger è una vera arte.

Ma non si può passare tutto questo tempo alla ricerca della combinazione perfetta e non considerare il panino. Probabilmente l’avremo notato che la maggior parte dei panini che troviamo al supermercato non sono il massimo. Qualcuno è troppo dolce, altri hanno poca mollica, altri sembrano delle brioche. Se vogliamo preparare l’hamburger perfetto, allora ci conviene preparare anche i panini in casa.

Come tutti i lievitati ci vuole un po’ di pazienza e qualche ora per ottenere l’impasto perfetto. Ma con questa ricetta facilissima non serve altro e in poche mosse avremo il panino perfetto per il nostro patty.

Ingredienti per 8 panini

250 g di farina di Manitoba;

250 g di farina 0;

300 ml di latte fresco;

50 g di burro ammorbidito;

30 g di zucchero;

8 g di lievito di birra deidratato;

10 g di sale;

2 cucchiaini di miele;

1 tuorlo per la decorazione;

sesamo per la decorazione.

Morbidi e fragranti questi panini per hamburger fatti in casa grazie a una ricetta alla portata di tutti

Mescoliamo in una ciotola il miele, il latte e il sale. Trasferiamo in un’altra ciotola le farine, il lievito e lo zucchero. Possiamo fare a mano o usare la planetaria. Ora versiamo a filo il liquido precedente e iniziamo a impastare finché il composto non sarà morbido e liscio, dovrà staccarsi facilmente dalle pareti della ciotola.

A questo punto aggiungiamo il burro ammorbidito. Continuiamo a impastare finché non l’avremo inglobato bene e l’impasto non sarà liscio e compatto. Ora formiamo un panetto e lasciamolo riposare nella ciotola, leggermente imburrata. Copriamo con la pellicola alimentare e facciamo lievitare per 2 ore e mezza.

Spostiamo il panetto su un piano di lavoro e dividiamolo in 8 pezzetti uguali. Formiamo con le mani delle palline e trasferiamole su una teglia rivestita di carta da forno. Copriamoli con un canovaccio, mettiamoli nel forno spento e facciamoli lievitare per un’ora.

Passato il tempo della seconda lievitazione, sbattiamo il tuorlo d’uovo con un po’ di acqua o latte. Spennelliamo la superficie delle palline e finiamo con i semi di sesamo. Inforniamo a 180° C in forno preriscaldato per 18 minuti circa, poi facciamoli raffreddare e tagliamoli a metà.

Insomma, sono morbidi e fragranti questi panini per hamburger facilissimi da preparare in poche mosse. Ora che il nostro panino è pronto, non ci resta che cuocere l’hamburger, farcirlo e gustarcelo. Attenzione, però ,a non sporcarci mentre lo mangiamo, anche se fa parte dell’esperienza del mangiare l’hamburger.

