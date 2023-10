Costo zero per queste decorazioni di Halloween originali: basta un elemento naturale 

Si avvicina il momento della festa più paurosa dell’anno e, allora, ecco cosa fare a costo zero per alcune decorazioni di Halloween del tutto originali da fare invidia a tutto il vicinato.

Halloween è la festa del 31 ottobre di ogni anno, la vigilia della festa di Ognissanti. È una ricorrenza che abbiamo preso in prestito da americani ed inglesi, ma anche loro l’hanno presa in prestito a loro volta da qualcun altro.

Per chi ama questo evento è importante conoscere un po’ di storia, ma anche sapere come decorare casa nel modo giusto. Allora, ecco qualche consiglio a costo zero per decorazioni di Halloween originali, che nessuno ha e che potranno fare invidia a tutti. I bambini ne rimarranno sbalorditi.

Infatti, sono i bambini che più di tutti amano questa festa perché hanno l’occasione di fare lavoretti insieme agli amici o alle famiglie e travestirsi per fare paura ai loro conoscenti. Non serve spendere tanti soldi per decorazioni e costumi, abbiamo già tutto quello che serve, basta solo un po’ di fantasia e creatività e queste sono gratis.

Le origini

La festa di Halloween che ad oggi esiste negli Stati Uniti e in Inghilterra deriva da un’antica festa celtica che si chiamava Semhain. Per i celtici rappresentava la fine dell’estate, l’ultimo raccolto e l’inizio dell’inverno. Era il loro Capodanno. Ecco perché c’è l’elemento della morte: per loro era un momento di passaggio in cui la barriera che divide il mondo dei morti da quello dei vivi si assottigliava.

Questo elemento è poi rimasto nelle feste americane ed inglesi e ad oggi il tutto ha una connotazione macabra, di paura e di terrore. Ci sono molti elementi che contraddistinguono questa giornata: le zucche, i fantasmi, i ragni, i pipistrelli e tutto ciò che può far paura.

Costo zero per queste decorazioni di Halloween originali: ecco cosa serve

Non occorre andare alla ricerca di costumi costosi per i bambini. Per renderli dei piccoli mostri e abbastanza paurosi basta un mantello nero oppure un lenzuolo bianco. Alcuni elementi molto originali, però, possono addobbare la vostra casa a tema.

Non dovrete spendere nemmeno un euro, ma avrete la casa più paurosa di tutte. Per farlo, bastano le foglie di acero. Uscite di casa e andate in un giardino a prendere delle foglie che sono appena cadute dagli alberi. Ottobre è il mese perfetto per questo.

Potete creare di tutto:

fantasmini: dipingete le foglie di bianco (con le tempere dei vostri figli) e fate con una penna gli occhi e la bocca;

pipistrelli: dipingete le foglie di nero e fate occhi e bocca arancioni o bianchi sulla sommità, oppure potete tagliare le foglie a forma di pipistrello;

zombie: bastano delle tempere o dei colori acrilici per disegnare un volto spaventoso su una foglia;

zucche: basta trovare delle foglie d’acero rosse e arancioni e poi fare occhi, naso e bocca con un pennarello nero.

Oltre a divertirsi insieme ai bambini, queste decorazioni appese alla finestra e al muro di casa saranno paurosissime per stupire tutti quelli che entreranno o che si avvicineranno per il famoso “dolcetto o scherzetto?”.